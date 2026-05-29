Mengapa final Liga Champions antara PSG dan Arsenal digelar sangat pagi dan pada waktu yang tidak biasa

Paris Saint-Germain dan Arsenal akan bertarung pada Sabtu sore untuk memperebutkan trofi Liga Champions. Puskás Aréna di Budapest akan menjadi tuan rumah final tersebut pada pukul 18.00. Namun, mengapa final ini dimulai begitu awal?

Keputusan untuk memajukan jadwal final Liga Champions telah diambil oleh UEFA pada bulan Agustus. Federasi sepak bola tersebut berpendapat bahwa hal ini akan meningkatkan pengalaman pertandingan secara keseluruhan bagi para penggemar, tim, dan kota tuan rumah dengan mengoptimalkan logistik.

Pengalaman optimal bagi para pendukung yang ikut serta juga menjadi prioritas utama dalam keputusan ini. Dengan demikian, para penggemar akan lebih mudah menggunakan transportasi umum pada jam-jam tersebut, dan ada lebih banyak waktu untuk perayaan setelah final berakhir.

“Dengan perubahan ini, kami menempatkan pengalaman para penggemar sebagai prioritas utama dalam perencanaan kami,” jelas Presiden UEFA Aleksander Ceferin mengenai perubahan tersebut.

“Final Liga Champions adalah puncak musim sepak bola dan waktu kick-off yang baru ini membuatnya lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih berkesan bagi semua pihak yang terlibat.”

“Meskipun waktu kick-off pukul 21.00 cocok untuk pertandingan di hari kerja, kick-off lebih awal pada hari Sabtu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggemar,” lanjut Ceferin. “Hal ini memberi kesempatan kepada para penggemar untuk menghabiskan sisa malam bersama teman dan keluarga untuk merayakan kemenangan atau mengatasi kekecewaan.”

Ini bukan kali pertama waktu pertandingan final Liga Champions berubah. Hingga 2009, final selalu dimainkan pada hari Rabu.