"Mengapa FIFA mengubah kebiasaannya?".. Kemarahan besar di Prancis setelah penunjukan wasit untuk pertandingan Maroko

Penunjukan tim wasit yang seluruh anggotanya berasal dari Argentina untuk memimpin pertandingan antara Prancis dan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026 memicu gelombang kontroversi di kalangan media Prancis, di tengah munculnya pertanyaan mengenai keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

FIFA mengumumkan bahwa pertandingan tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Argentina, Facundo Tiu, dengan bantuan tim wasit Argentina secara penuh, termasuk dua asisten wasit, wasit keempat, serta wasit Video Asisten Wasit (VAR). Hal ini digambarkan oleh media Prancis sebagai hal yang tidak biasa dibandingkan dengan apa yang terjadi di sebagian besar pertandingan turnamen tersebut.

Sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol “AS”, jaringan RMC Sport menyatakan keterkejutannya atas keputusan tersebut, dan membuka laporannya dengan kritik tajam, dengan menyatakan bahwa “FIFA” telah membuka pintu bagi banyak tanda tanya dengan menunjuk tim wasit dari satu kewarganegaraan untuk memimpin pertandingan sepenting ini.

Media Prancis menyoroti bahwa FIFA biasanya menunjuk wasit lapangan dari satu negara dalam sebagian besar pertandingan turnamen ini, sementara wasit keempat atau wasit video dipilih dari kewarganegaraan yang berbeda—hal yang tidak terjadi dalam pertandingan ini.

Keputusan tersebut semakin memperkeruh kontroversi karena hubungan olahraga yang tegang antara Prancis dan Argentina sejak final Piala Dunia 2022, yang berakhir dengan penobatan tim nasional Argentina sebagai juara untuk ketiga kalinya setelah salah satu pertandingan paling mendebarkan dalam sejarah turnamen tersebut.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa suporter Prancis tidak menyambut baik kehadiran wasit asal Argentina untuk memimpin pertandingan tim nasional mereka, terutama karena kedua tim tersebut termasuk di antara kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara.

Jaringan televisi Prancis tersebut juga mengingatkan bahwa Argentina sendiri telah menyatakan keberatannya sebelum menghadapi Mesir di babak 16 besar, setelah FIFA menugaskan wasit Prancis François Litxer untuk memimpin pertandingan tersebut, yang pada saat itu dianggap oleh sebagian pihak sebagai keputusan yang kontroversial, sebelum penunjukan wasit Argentina untuk pertandingan Prancis melawan Maroko semakin memicu perdebatan mengenai kriteria pemilihan wasit di babak gugur.

Pertandingan ini diperkirakan akan menjadi pertandingan internasional pertama yang dipimpin oleh Facundo Teo untuk tim nasional Prancis, dalam ujian kepemimpinan wasit yang mendapat sorotan besar mengingat sensitivitas pertandingan dan kontroversi yang mendahului pelaksanaannya.