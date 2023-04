Mengapa Fans Manchester City Sering Nyanyikan 'Hey Jude' Saat Pertandingan?

Suporter City mengadopsi lagu milik The Beatles, yang berasal dari Liverpool, untuk dijadikan salah satu anthem mereka. Mengapa demikian?

Suporter Manchester City kerap terdengar menyanyikan lagu klasik The Beatles 'Hey Jude' di setiap laga yang digelar di Etihad Stadium, dan itu biasa dikumandangkan sebelum kick-off.

Namun pertanyaannya, mengapa lagu dari band yang berasal dari Liverpool itu diadopsi oleh The Sky Blues, padahal persaingan antara kedua kota tersebut sangat sengit.

Kota Manchester, tentu saja, memiliki sejarah musik yang kaya, dengan duo Liam dan Noel Gallagher dari Oasis adalah pendukung setia klub Manchester biru. Dengan demikian, 'Wonderwall' juga diadopsi sebagai anthem tim, terlebih dinyanyikan oleh para pemain di ruang ganti untuk merayakan kesuksesan gelar Liga Primer 2018/19, dan klip mereka menjadi viral di seluruh dunia.

Artis-artis terkenal Manchester lainnya ada banyak, termasuk Bee Gees, the Verve, the Smiths, New Order and James, jadi tidak ada kekurangan hit antemik untuk dipilih.

Pilihan Hey Jude, bagaimanapun, kembali ke tahun 1968, yang merupakan tahun di mana City memenangkan gelar liga Inggris kedua mereka. Ini akan menjadi kali terakhir mereka menjadi raja Inggris sebelum Grup Abu Dhabi mengambil alih pada 2008 dan membawa mereka menuju kesuksesan empat tahun kemudian.

Ini adalah kemenangan yang disambut dengan banyak nostalgia dan sorak-sorai – terutama para sesepuh, yang sudah lama merindukan kesuksesan setelah sempat mengikuti tim hingga ke kasta ketiga sepakbola Inggris sebelum menikmati kebangkitan yang spektakuler.

Secara kebetulan, 1968 adalah tahun di mana The Beatles merilis 'Hey Jude', yang bisa dibilang menjadi lagu yang disukai banyak orang dalam repertoar mereka yang luas. Meskipun lagu tersebut menempati tangga No.1 di Inggris selang tiga bulan setelah City memenangkan gelar, lagu itu akan selalu dikaitkan dengan masa keemasan klub dan sejak itu menjadi pelengkap.

Jangan lupa bahwa lagu yang ditulis Paul McCarthy itu juga sangat mudah dinyanyikan, dengan paduan suara 'Nahh, na, na, nahh-na-na, nahhh'.

Saat lagu mencapai puncaknya dari awal yang sederhana, itu memancarkan euforia dan, oleh karena itu, menjadi nyanyian sepakbola yang sempurna, yang juga sempat diadopsi oleh suporter Arsenal untuk merayakan pencapaian Olivier Giroud.

Namun, Etihad-lah yang menjadi rumah spiritual dari lagu tersebut dalam arti olahraga.

Lirik Hey Jude Versi Fans Manchester City

Nahh, na, na, nahh-na-na, nahhh

Nahh-na-na, nahhh

City!



Nahh, na, na, nahh-na-na, nahhh

Nahh-na-na, nahhh

City!

(Repeat to fade)