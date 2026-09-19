







Fabio Silva sejauh ini termasuk salah satu pemain terbaik Borussia Dortmund pada musim Bundesliga yang masih sangat awal ini. Penyerang BVB itu sudah mencetak empat gol dan membuat satu assist dalam lima pertandingan di semua kompetisi. Terutama kerja samanya dengan penyerang Dortmund lainnya, Serhou Guirassy, tampil meyakinkan; keduanya dalam sepekan terakhir saling memberi assist masing-masing untuk satu gol di Bundesliga dan Liga Champions.

Serhou Guirassy memuji rekan duetnya di lini serang dan mengatakan bahwa ia akan senang jika mereka bisa lebih sering bermain bersama.

Pada pekan ketiga Bundesliga pekan lalu, Silva mendapat kesempatan menjalani debut sebagai starter di Bundesliga musim ini saat menang 3-0 atas SV Paderborn. Ia tampil sangat meyakinkan.

Meski demikian, Fabio Silva, yang pada musim panas juga sempat mempertimbangkan hengkang karena waktu bermainnya musim lalu tidak selalu memuaskan baginya, pada laga BVB Sabtu ini di markas VfB Stuttgart harus kembali memulai dari bangku cadangan. Pertanyaannya adalah apakah pemain 24 tahun itu mengalami cedera atau apakah kembali dicadangkannya dia murni bersifat taktis.

Kepada Sky, pelatih Dortmund Niko Kovac memberikan jawabannya: "Fabio melakukannya dengan sangat baik belakangan ini. Itu juga sudah saya katakan kepadanya. Tetapi hari ini kami bermain tandang," kata Kovac. Dan untuk itu dibutuhkan seseorang yang secara defensif sedikit lebih paham posisinya dibanding pemain Portugal tersebut.

Jadi, BVB akan memulai laga di Stuttgart dengan formasi andalan 3-4-2-1, dengan Guirassy sebagai satu-satunya ujung tombak. Di belakangnya, Ethan Nwaneri dan Maximilian Beier akan membentuk semacam double ten, sementara di belakang keduanya gelandang bertahan Felix Nmecha dan Joey Veerman akan memberi perlindungan.

Susunan pemain VfB Stuttgart vs BVB pada pekan ke-4 Bundesliga: Starting XI

VfB Stuttgart: Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannous, Undav, Führich - Demirovic.

Borussia Dortmund: Kobel - Schlotterbeck, Anton, Gadou - Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson - Beier, Nwaneri - Guirassy

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Pertandingan VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Kompetisi Bundesliga Pekan 4 Tanggal 19 September 2026 Waktu 18.30 Tempat MHP-Arena, Stuttgart TV Sky Livestream SkyGo, WOW



