Bagikan Ikuti GOAL di Google

Virgil van Dijk geram setelah Liverpool tidak mendapat penalti pada babak pertama akibat tarikan terhadap jersey Alexander Isak dalam kekalahan 1-0 dari Arsenal di Anfield, Minggu. Pemain asal Belanda itu mempertanyakan mengapa seorang penyerang masih harus mengajukan protes ketika ada begitu banyak kamera di lapangan. Gol cepat Kai Havertz sudah cukup untuk membawa Arsenal unggul tiga poin di puncak klasemen.

Iklan

Van Dijk tegaskan pelanggaran terhadap Isak jelas penalti

Liverpool merasa seharusnya mendapat hadiah penalti ketika Jurrien Timber menarik baju Isak saat umpan silang melintas cepat di depan gawang, tetapi wasit Andy Madley maupun VAR tidak mengambil tindakan. Berbicara kepada Sky Sports, seperti dilaporkan Express, Van Dijk berkata: "Saya rasa itu jelas penalti. Saya sudah melihat tayangan ulangnya dan pernah melihat penalti diberikan untuk kejadian seperti itu. Hari ini ternyata tidak."

Ditanya apakah Isak seharusnya bereaksi lebih keras untuk meyakinkan wasit, Van Dijk menjawab: "Ada 50 kamera. Mengapa dia harus memprotes ketika ada begitu banyak kamera? Semua orang melihatnya. Pada akhirnya penalti tidak diberikan dan sayangnya kami kalah, jadi selamat untuk Arsenal."

Liverpool sesalkan peluang yang terbuang

Van Dijk mengakui Liverpool, yang melihat tembakan Florian Wirtz membentur mistar dan sundulan Alexis Mac Allister melambung saat mendapat peluang tanpa kawalan sebelum jeda, bisa tampil lebih baik di sepertiga akhir lapangan: "Kecewa. Kami bermain di kandang, kami punya beberapa peluang. Kami mencoba segalanya. Kami bisa sedikit lebih baik dalam 15 menit terakhir untuk lebih sering mengirim bola ke kotak penalti."

Ia melanjutkan: "Hari ini itu tidak cukup dan itulah mengapa saya merasa kecewa. Setelah kebobolan, kami bermain jauh lebih baik. Alexis bisa saja mengubah jalannya pertandingan."

Iklan Iklan

Iraola dukung Van Dijk soal penalti

Pelatih Liverpool Andoni Iraola juga bersikeras soal insiden yang melibatkan Isak: "Itu jelas penalti. Dia menarik baju, kita semua bisa melihat bahwa dia menarik baju. Bola melintas hanya satu sentimeter di depan Alex. Alex akan menyambar bola di depan gawang. Fakta bahwa Anda sampai bertanya apakah dia seharusnya menjatuhkan diri, itulah masalahnya. Jika dia menjatuhkan diri, menurut saya wasit akan memberikan penalti. Penalti pasti diberikan, 100 persen."

Topik Terkait

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti kesalahan saat melakukan tendangan gawang yang berujung pada gol kemenangan Havertz: "Masih banyak hal yang harus kami perbaiki. Saya rasa ada hal-hal yang saya sukai dari tim ini, dari segi kemauan dan semangat. Ada sesuatu yang saya sukai dari tim ini, tetapi hari ini kami melakukan kesalahan saat melakukan tendangan gawang dan kebobolan dari situ. Hal-hal seperti itu jelas harus kami perbaiki."

Apa selanjutnya bagi Liverpool?

Kekalahan tersebut mengakhiri rentetan lima kemenangan Liverpool di semua kompetisi, sehingga Iraola memiliki banyak hal yang harus dibenahi sebelum laga berikutnya.

Iklan

Liverpool kini harus segera bangkit, dengan lawatan ke markas Fenerbahce di Liga Champions pada Rabu.