Mengapa bintang Manchester United Kobbie Mainoo sama sekali tidak mendapatkan menit bermain untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2026?

Perjalanan timnas Inggris di ajang Piala Dunia 2026 akhirnya ditutup dengan raihan medali perunggu yang luar biasa. Skuad asuhan Thomas Tuchel berhasil menumbangkan perlawanan sengit Prancis dalam sebuah drama menegangkan yang diwarnai terciptanya total 10 gol, di mana winger andalan Bukayo Saka sukses mencetak hat-trick fenomenal. Namun, di balik euforia kesuksesan The Three Lions tersebut, terselip satu fakta mengejutkan yang menjadi sorotan: Mengapa gelandang berbakat, Kobie Mainoo, sama sekali tidak mendapatkan menit bermain di sepanjang turnamen bergengsi musim panas ini?

Mengapa Mainoo Menghilang dari Skuad Melawan Prancis?

Absennya Mainoo dari daftar susunan pemain (roster) pada laga perebutan tempat ketiga melawan Les Bleus menjadi klimaks dari minimnya peran sang pemain di turnamen ini. Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis menjelang sepak mula, gelandang belia tersebut terpaksa dicoret dari skuad final akibat mengalami cedera sesaat sebelum pertandingan krusial itu digelar.

Cedera mendadak ini tidak hanya mengubur mimpinya untuk merasakan atmosfer Piala Dunia secara langsung di atas lapangan, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi Manchester United menjelang bergulirnya pramusim dan kompetisi baru. Ketidakhadiran Mainoo memastikan dirinya pulang ke tanah air tanpa mencatatkan satu detik pun penampilan kompetitif. Kondisi ini menempatkannya dalam daftar kecil pemain outfield cadangan timnas Inggris yang tidak diturunkan sama sekali oleh sang manajer, meski ia tetap berhak mendapatkan pengalungan medali perunggu berkat pencapaian kolektif tim.

Detail Taktis di Balik Nol Menit Bermain

Bagi seorang pemain yang kerap tampil menonjol dan menjadi andalan di lini tengah Manchester United, menghabiskan seluruh rangkaian turnamen internasional murni di bangku cadangan tentu menimbulkan banyak tanda tanya. Namun, jika dibedah lebih dalam, sistem permainan Inggris di bawah komando Thomas Tuchel memang dirancang secara spesifik untuk memprioritaskan stabilitas mutlak di area ruang mesin.

Sepanjang turnamen, Tuchel dikenal sangat pragmatis. Sang manajer asal Jerman tersebut lebih memilih untuk mengandalkan pilar-pilar lini tengah yang jauh lebih senior dan teruji, mempertahankan formasi yang kokoh untuk mengamankan transisi bertahan ke menyerang. Meskipun Mainoo memiliki visi bermain, teknik, dan ketenangan yang di atas rata-rata untuk pemain seusianya, tekanan luar biasa besar di fase grup maupun babak sistem gugur membuat Tuchel enggan mengambil risiko rotasi. Dinamika taktis dan tingginya pertaruhan inilah yang pada akhirnya membuat Mainoo kesulitan menembus hierarki utama lini tengah Inggris.

Panggung Spektakuler Saka dan Rekor Bersejarah Mbappe

Meski tanpa tenaga Mainoo di atas rumput hijau, laga penutup Inggris di turnamen ini sukses mencatatkan sejarah tersendiri. Perebutan medali perunggu sering kali dipandang sebelah mata sebagai laga pelipur lara semata, namun Inggris dan Prancis justru menyuguhkan sebuah tontonan sepak bola klasik yang sangat terbuka, menghasilkan hujan 10 gol yang memanjakan mata seluruh dunia.

Bukayo Saka berhasil mencuri lampu sorot lewat torehan hat-trick memukau yang pada akhirnya mengunci kemenangan dramatis bagi tim asuhan Tuchel. Penampilan impresif bintang asal klub Arsenal itu bahkan mampu membayangi pencapaian megabintang Kylian Mbappe. Penyerang andalan Prancis tersebut memang sukses memecahkan rekor bersejarah di ajang Piala Dunia dalam pertandingan yang sama, namun pada peluit panjang berbunyi, Mbappe harus tertunduk lesu karena The Three Lions lah yang berhak membawa pulang medali perunggu.

Langkah Selanjutnya dan Implikasi bagi Manchester United

Dengan telah berakhirnya perhelatan akbar Piala Dunia 2026, fokus panggung sepak bola kini akan segera kembali beralih ke rutinitas kompetisi level klub. Masalah cedera yang secara tiba-tiba menimpa Mainoo jelang laga kontra Prancis tentu saja menjadi alarm tanda bahaya bagi kubu Manchester United.

Tim medis di Old Trafford kini harus berpacu dengan waktu untuk mengevaluasi secara komprehensif dan memulihkan kondisi fisik sang gelandang andalan sebelum kampanye liga domestik resmi digulirkan. Bagi Mainoo pribadi, meski gagal mencatatkan debut bermain di Piala Dunia, berada di dalam ekosistem skuad elit yang melaju hingga tahap akhir kompetisi tetaplah sebuah pengalaman yang tak ternilai. Kegagalan mencicipi menit bermain ini justru dipastikan akan menjadi bahan bakar ekstra yang melecut motivasinya untuk kembali bangkit dan tampil jauh lebih membahayakan bersama klubnya di musim mendatang.