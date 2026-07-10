Mengapa ayah Lamine Yamal tidak menemani putranya di Piala Dunia?

Ketidakhadiran Munir Nasrawi, ayah dari bintang tim nasional Spanyol Lamine Yamal, di tribun Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pemandangan yang paling membangkitkan rasa penasaran para penggemar, terutama karena seluruh anggota keluarga dekatnya selalu hadir untuk mendukung sang pemain selama perjalanannya di turnamen tersebut.

Sementara berbagai spekulasi bermunculan mengenai alasan ketidakhadiran tersebut, surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap detail terkait kondisi kesehatan ayah bintang Barcelona tersebut.

Menurut surat kabar "El Español", mengutip sumber yang dekat dengan seorang teman Munir Nasrawi—seorang pemilik hotel di kota Mataró—ayah Lamine Yamal tidak dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat karena menderita epilepsi.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Munir Nasrawi sendiri yang berbicara mengenai kondisi kesehatannya, dengan mengatakan: “Saya tidak tahu apakah saya bisa pergi, karena saya menderita epilepsi.”

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa sumber yang sama mengungkap sisi lain dari kepribadian ayah sang pemain serta ambisinya, karena ia mendengar sang ayah berkata: “Saya akan mengorbankan seluruh uang yang saya miliki agar bisa berkembang.”

Perjalanan jarak jauh tidak dianjurkan dalam beberapa kasus epilepsi, yang menjelaskan ketidakhadiran ayah Lamine Yamal di turnamen tersebut, terutama karena perjalanan dari Spanyol ke Amerika Serikat memakan waktu berjam-jam, ditambah dengan perpindahan lokasi yang sering akibat jadwal pertandingan tim nasional Spanyol.

Selama perjalanannya di Piala Dunia, tim nasional Spanyol berpindah-pindah di antara beberapa kota di Amerika Serikat dan Meksiko, di mana mereka memainkan pertandingan di Atlanta, Guadalajara, Dallas, dan Los Angeles, yang akan memaksa ayah sang pemain untuk melakukan perjalanan tambahan yang melelahkan.

Meskipun ayahnya tidak hadir, Lamine Yamal tidak kekurangan dukungan keluarga, karena ibunya, Sheila Ibana, selalu mendukungnya dari tribun penonton, bersama dengan saudara laki-lakinya, Ken, yang mendapat sambutan luas dari para penggemar tim nasional Spanyol berkat kehadirannya yang konsisten dan antusiasmenya yang menonjol, Selain itu, ia juga ditemani sejumlah teman dekatnya, serta pasangannya, Inés García, yang menjadi salah satu pendukung terbesarnya sepanjang turnamen.