Mengapa Argentina tidak mendapat tendangan penalti meskipun ada sentuhan tangan dari bek Cape Verde?

Keputusan untuk tidak memberikan tendangan penalti kepada tim nasional Argentina dalam laga melawan Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026 memicu kontroversi besar, setelah bola mengenai tangan seorang bek tim Afrika tersebut di dalam kotak penalti.

Timnas Argentina berhasil lolos dengan susah payah dari Cape Verde dalam pertandingan yang berlanjut hingga dua babak tambahan, dan tim Tango itu akhirnya menang dengan skor 3-2 untuk menghadapi timnas Mesir pada Selasa mendatang di babak 16 besar.

Di akhir babak kedua, saat skor masih imbang 1-1, sebuah umpan silang mengenai tangan bek Roberto López di dalam kotak penalti, namun wasit tidak memberikan tendangan penalti bagi sang juara bertahan.

Sementara itu, jaringan Archivo VAR yang berspesialisasi dalam menganalisis keputusan wasit menegaskan bahwa keputusan wasit untuk tidak memberikan pelanggaran adalah benar, dengan menjelaskan bahwa sentuhan tangan tersebut tidak dikenai sanksi sesuai dengan peraturan permainan.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa López awalnya berhasil menghalau bola dengan kepalanya, sebelum bola memantul langsung ke lengannya, sehingga sentuhan tangan tersebut tidak dianggap pelanggaran karena terjadi akibat pantulan bola langsung dari tubuhnya, tanpa adanya tindakan yang disengaja.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa situasi tersebut seharusnya mengakibatkan penalti jika tidak didahului oleh penyapuan dengan kepala, karena posisi lengan dalam situasi tersebut dianggap dapat dikenai sanksi sesuai dengan interpretasi aturan mengenai sentuhan tangan.