Presiden LaLiga, Javier Tebas, menanggapi pernyataan Jose Manuel Rodriguez Uribes, Presiden Dewan Tinggi Olahraga Spanyol, setelah yang bersangkutan menuntut Tebas meminta maaf kepada Real Madrid, lantaran membandingkan metode propaganda dan komunikasi media klub tersebut dengan metode yang digunakan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Jerman Nazi.

Pernyataan Tebas memicu kemarahan Madrid, yang menilainya menghina dan menuntut pengunduran dirinya, sementara Presiden LaLiga menegaskan bahwa perbandingan yang dibuatnya berkaitan dengan metode propaganda, bukan dengan ideologi Nazi ataupun suporter klub.

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Melalui akunnya di platform "X", Tebas menulis kepada Rodriguez Uribes: "Kemarin, saya menyatakan ketidakpercayaan saya terhadap informasi yang menyebut kemungkinan Dewan Tinggi Olahraga mengambil tindakan atas pernyataan saya. Dan setelah hari ini mendengar kata-kata Anda serta tuntutan Anda agar saya meminta maaf kepada Real Madrid, saya memandang perlu menjelaskan beberapa hal."

Ia menambahkan: "Saya lampirkan untuk Anda dua unggahan dari Menteri Oscar Puente: yang pertama bertanggal 23 September 2025. Dan yang kedua terkait pesan untuk Jordi Buxade yang bertanggal 29 Juli 2026. Saya juga melampirkan dua pernyataan Patxi Lopez, juru bicara fraksi Sosialis di parlemen: jawabannya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar HuffPost pada 29 Maret 2025, dan pernyataannya pada 19 September 2026, yang dikutip oleh kanal 101TV."

Ia melanjutkan: "Keempat gambar tersebut memungkinkan Anda membaca kata-kata mereka, dan memeriksa bagaimana mereka menggunakan rujukan kepada Goebbels. Dan ini bukan satu-satunya preseden, karena saya memiliki lebih banyak pernyataan yang keluar dari pejabat publik dalam konteks yang sama. Anda telah menekankan tanggung jawab institusional yang terkait dengan jabatan saya. Dan saya setuju bahwa tanggung jawab itu perlu dipertimbangkan. Namun hal itu juga seharusnya dipertimbangkan ketika menilai kata-kata seorang menteri dalam pemerintahan, atau juru bicara sebuah fraksi parlemen."

Presiden LaLiga itu melanjutkan: "Tetapi ada perbedaan dalam pernyataan saya, karena saya menulis dengan jelas: perbandingan itu berkaitan dengan metode propaganda tersebut, bukan dengan ideologi, dan tentu saja bukan dengan suporter Real Madrid. Kritik saya berkaitan dengan pengulangan yang sistematis, pemilihan fakta yang bias, dan penciptaan musuh. Dan penegasan ini seharusnya menjadi bagian dari setiap penilaian yang cermat atas apa yang saya katakan."

"Standar yang konsisten"

Ia meneruskan: "Anda boleh tidak sepakat dengan analisis saya, dan dengan rujukan yang saya gunakan. Namun mengatakan bahwa hal itu keluar dari ruang lingkup kebebasan berekspresi, memerlukan alasan yang mempertimbangkan keseluruhan isi dan konteksnya. Dan setiap kemungkinan tindakan disipliner, selain itu, membutuhkan dasar hukum yang spesifik."

Tebas menutup pesannya dengan mengatakan: "Dan dari Presiden Dewan Tinggi Olahraga, diharapkan sikap yang cermat, netral, dan konsisten. Sebab tanggung jawab institusional menuntut penerapan standar yang konsisten, terlepas dari siapa yang melontarkan kritik atau siapa yang menerimanya."

Perkembangan ini terjadi di tengah perselisihan yang terus meningkat antara Tebas dan Real Madrid, terkait kritik klub tersebut terhadap perangkat wasit, dan peran kanal televisinya dalam menayangkan keputusan-keputusan kontroversial perangkat wasit.

Tebas berpandangan bahwa pengulangan cuplikan-cuplikan tersebut, serta pemilihan fakta, turut membangun narasi yang menggambarkan klub itu sebagai korban, sementara Real Madrid menolak kritik tersebut dan berpegang pada haknya untuk menyampaikan keberatan.



