Unai Emery, pelatih kepala Aston Villa, mengungkapkan alasan dirinya meninggalkan Stadion Old Trafford sebelum peluit panjang pertandingan timnya menghadapi Manchester United, yang berakhir imbang 4-4, setelah tuan rumah mencetak gol keempat mereka pada menit ke-96, dalam sebuah pemandangan yang memunculkan pertanyaan seputar reaksi pelatih asal Spanyol tersebut.

Emery berbicara seusai laga kepada stasiun "Sky Sports", ketika ia ditanya apakah apa yang terjadi mencerminkan minimnya pengalaman timnya atau usia para pemainnya yang masih muda, dan apakah pertandingan ini merupakan sebuah pengalaman yang harus mereka pelajari, lalu ia menjawab: "Saya tidak tahu".

Mengenai pengaruh sejarah dan hasil-hasil Aston Villa sebelumnya di Stadion Old Trafford, pelatih Spanyol itu menjelaskan: "Kami sedang berjalan di jalur kami, dan kami bisa tetap positif bahkan dengan kekalahan ini".

Perbincangan menyinggung kepergiannya dari lapangan sebelum pertandingan usai, setelah ia terlihat meninggalkan area lapangan saat teknologi VAR sedang meninjau gol keempat Manchester United, lalu Emery menjawab dengan heran atas pertanyaan yang berulang mengenai kejadian tersebut: "Mereka mencetak gol di menit ke-96!".

Ia menambahkan sebagai jawaban atas pertanyaan apakah tindakannya berasal dari emosi: "Tidak ada emosi apa pun, mereka mencetak gol di menit ke-96, dan ada 6 menit yang diberikan sebagai waktu tambahan, dan saya mengira pertandingan sudah hampir berakhir".

Dan ketika ditanya apakah ia menganggap gol itu tidak adil, Emery membantahnya, menegaskan bahwa alasan kepergiannya berkaitan dengan waktu terjadinya gol tersebut, dan ia berkata: "Mereka mencetak gol di menit ke-96, Anda bertanya tentang alasan saya pergi sebelum itu, karena menit ke-96 lewat 30 detik adalah momen ketika kami memulai kick-off".

Pelatih Aston Villa itu menutup pembicaraannya sambil berseloroh mengenai kesulitan berekspresi dalam bahasa Inggris, dengan berkata: "Bahasa Inggris saya sangat buruk, tapi apakah ini jelas atau tidak?".