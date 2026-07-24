Federasi Sepak Bola Belgia mengumumkan pada hari Jumat ini penunjukan pelatih asal Belanda, Mark van Bommel, sebagai direktur teknik baru tim nasional, menggantikan pelatih asal Prancis, Rudi Garcia, dengan kontrak yang berlaku hingga akhir Piala Eropa 2028.

Dalam pernyataan resmi, federasi menjelaskan bahwa Van Bommel akan memulai tugasnya mulai 15 Agustus mendatang, dan dalam tim kepelatihan ia akan dibantu oleh Boudewijn Zenden, Marten Martens, dan Reinier Robbemond.

Perubahan ini terjadi setelah kontrak Rudi Garcia dengan tim nasional Belgia berakhir bersamaan dengan berakhirnya babak Piala Dunia 2026, sehingga menuntaskan perjalanannya yang berlangsung selama 18 bulan.

Tim nasional Belgia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak perempat final setelah kalah dari Spanyol, yang belakangan dinobatkan sebagai juara, sehingga mengakhiri rangkaian 18 pertandingan tanpa kekalahan yang berlangsung sejak Maret 2025.

Van Bommel: Kami Punya Semua Modal untuk Menantang Tim-Tim Besar

Setelah pengumuman resmi, Van Bommel mengungkapkan kegembiraannya atas tugas barunya, dengan mengatakan: "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi direktur teknik tim nasional Belgia, dan saya berterima kasih kepada Federasi Belgia atas kepercayaannya."

Ia menambahkan: "Belgia memiliki pemain-pemain istimewa dan potensi yang luar biasa. Bersama tim kepelatihan saya, kami berupaya membangun tim nasional yang disiplin, ambisius, dan berani, yang mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia."

Ia melanjutkan: "Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kesuksesan, tetapi kami bisa menjamin kerja keras, kejujuran, dan komitmen. Kami akan mencurahkan segala yang kami miliki untuk membantu tim nasional ini berkembang dari hari ke hari dan membahagiakan para suporter Belgia."

Belum Melatih Sejak Dua Tahun Lalu

Van Bommel kembali ke bangku kepelatihan setelah absen dari pekerjaan tersebut sejak kepergiannya dari klub Belgia, Royal Antwerp, pada akhir musim 2023-2024.

Pelatih asal Belanda itu membawa timnya pada musim pertamanya meraih gelar Liga Belgia untuk pertama kalinya dalam 66 tahun, sebelum akhirnya meninggalkan klub tersebut usai musim berikutnya, yang diwarnai keikutsertaan tim di Liga Champions dan tersingkir di babak fase grup.

Perjalanan kepelatihannya juga mencatat pengalaman menangani tim PSV Eindhoven, serta bertugas sebagai asisten pelatih untuk tim nasional Arab Saudi dan Australia, di samping pengalaman singkat bersama klub Jerman, Wolfsburg, yang berakhir kurang dari 5 bulan setelah penunjukannya.

Adapun sepanjang kariernya sebagai pemain, Van Bommel menjalani 79 pertandingan internasional bersama tim nasional Belanda, dan merupakan salah satu bagian dari generasi yang mencapai final Piala Dunia 2010. Ia juga bermain dengan kostum klub-klub ternama, terutama Barcelona dan Bayern Munich.

Tantangan Baru bersama "The Red Devils"

Van Bommel akan mengemban tugas menangani tim nasional Belgia, yang menempati peringkat kedelapan dalam ranking dunia Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dengan menetapkan target untuk mengakhiri rangkaian kegagalan yang membayangi tim tersebut di turnamen Piala Eropa.

Tim nasional Belgia belum pernah berhasil melewati babak perempat final di turnamen benua tersebut sejak diperluas pada tahun 1996, sementara pada dua edisi terakhir mereka tersingkir masing-masing di babak 16 besar dan perempat final. Hal inilah yang menjadikan Piala Eropa 2028 sebagai target paling utama bagi pelatih asal Belanda tersebut di awal proyek barunya.