Beberapa bulan terakhir bukanlah masa yang mudah bagi Kylian Mbappe, setelah ia menelan kekecewaan akibat kehilangan Ballon d'Or, dan terseret dalam lingkaran kontroversi menyusul perjalanannya ke China, sebelum cedera lutut menambah kesulitannya. Namun sang kapten timnas Prancis kembali ke lingkungan Les Bleus dengan wajah yang berbeda, di tengah rencana khusus yang disiapkan Zinedine Zidane untuk membantunya mengembalikan penampilan terbaiknya.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan bahwa Mbappe telah kembali ke kamp latihan Clairefontaine dengan moral yang tinggi, setelah tampaknya berhasil melewati tekanan periode lalu, yang menyaksikannya menempati peringkat kedua dalam perebutan Ballon d'Or di belakang Harry Kane, dengan selisih hanya 28 poin, selain kontroversi yang dipicu oleh perjalanannya ke China.

Gambaran ini diperkuat oleh pernyataan Ibrahima Konate, rekan setimnya di Real Madrid, yang menenangkan para suporter terkait kondisi psikologis Mbappe, dengan menegaskan bahwa ia sedang menjalani periode yang baik dan menampilkan performa yang berpengaruh dalam laga-laga terakhir.

Konate berkata kepada surat kabar "Le Parisien": "Kylian berada dalam kondisi psikologis yang sangat baik, dan kami telah menyaksikannya dalam beberapa laga terakhir, di mana ia sangat menentukan dan sangat penting. Ia juga masih mempertahankan antusiasme yang sama terhadap hidup, dan saya rasa kalian menyadari hal itu."

Indikator-indikator positif tidak berhenti pada kondisi psikologis sang penyerang Prancis, karena Zidane berencana memberinya peran taktis yang sesuai dengan kemampuannya, setelah ia mengurungkan ide mengandalkannya di sayap kiri selama periode jeda internasional lalu, dan memutuskan menempatkannya di posisi ujung tombak, yang menjadi posisi favoritnya.

Sang pelatih menegaskan bahwa Mbappe akan mendapatkan kesempatan bermain di posisi favoritnya selama kamp latihan saat ini, sebuah langkah yang mungkin dapat membantunya melanjutkan ketajamannya, terutama karena ia telah mencetak 11 gol dalam 9 laga internasional terakhir, selain mencetak 17 gol dalam 16 laga bersama Real Madrid musim ini.

Kapten Les Bleus juga mendapatkan sambutan meriah dari para suporter di Clairefontaine, dan tampil tersenyum serta memulihkan semangat cerianya selama latihan, dalam pemandangan yang mencerminkan bahwa ia telah melewati sebagian besar tekanan yang menyertainya belakangan ini.

Timnas Prancis sedang bersiap menghadapi Italia dan Turki, di tengah harapan agar Mbappe memanfaatkan dukungan yang ia terima dari Zidane, dan menerjemahkan kepercayaan taktis yang diberikan kepadanya menjadi penampilan yang kuat, yang melaluinya ia menegaskan kembalinya ke level yang biasa ia tunjukkan.