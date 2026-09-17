Jurgen Klopp, pelatih baru timnas Jerman, mengejutkan semua orang dengan menerapkan pendekatan inovatif, saat mengumumkan daftar tim untuk pemusatan latihan pertama di bawah kepemimpinannya.

Setelah tanpa jabatan kepelatihan sejak meninggalkan Liverpool dua tahun lalu, Klopp menjabat sebagai direktur olahraga di Red Bull, di samping pekerjaannya sebagai konsultan di berbagai bidang, sebelum mengambil alih kursi kepelatihan Jerman menggantikan Julian Nagelsmann.

Konferensi pers pertama Klopp mendapat perhatian saksama, dan ia tidak ragu mengancam akan mengundurkan diri jika menghadapi kritik yang dinilainya terlalu keras.

Situs "Foot Mercato" menyebut bahwa Klopp menerapkan pendekatan inovatif dengan memanggil dua daftar terpisah: yang pertama berisi 24 pemain untuk menghadapi Belanda (24 September) dan Yunani (27 September) di UEFA Nations League, dan yang kedua berisi 21 pemain untuk menghadapi Serbia (1 Oktober) dan kembali Yunani (4 Oktober). Kedua daftar itu akan bertemu pada 27 September.

Sang pelatih ingin memberi peluang bermain kepada sebanyak mungkin pemain sebelum memberikan sentuhan akhir pada pilihannya.

Di antara para pemain yang dipanggil, 16 pemain tampil di Piala Dunia terakhir, dan 16 pemain lain berpeluang menjalani laga internasional pertama mereka, termasuk 11 pemain yang menerima panggilan pertama mereka untuk timnas Jerman.

Mereka mencakup Said El Mala dari Koln, Noah Atubolu dari Eintracht Frankfurt, dan rekan setimnya Younes Ben Talib, Mika Bauer dari Celtic, serta empat pemain dari Freiburg: Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, dan Derry Scherhant.

Joshua Kimmich akan memimpin tim, dan Marc-Andre ter Stegen kembali setelah absen selama 15 bulan.

Kiper Finn Dahmen dipilih untuk kedua daftar. Di antara nama-nama absen yang menonjol adalah Deniz Undav dan Leroy Sane. Selain itu, Oliver Baumann juga dicoret, di samping Leon Goretzka yang cedera dan Angelo Stiller yang sakit.

Daftar Jerman untuk laga melawan Belanda dan Yunani:

Penjaga gawang: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam).

Lini belakang: Hennes Bernes (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Milan), Nathaniel Brown (Bayern Munich), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Pemain tengah: Nadiem Amiri (Mainz), Bambis Konte (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Fuhrich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Munich), Lennart Karl (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United).

Penyerang: Younes Ben Talib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal)

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Daftar kedua Jerman untuk laga melawan Serbia dan Yunani:

Penjaga gawang: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Munich).

Lini belakang: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United).

Pemain tengah: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Bauer (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern Munich), Said El Mala (Koln), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Kiedl (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool).

Penyerang: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin).