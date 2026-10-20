Mengancam lewat jalur hukum: Real Madrid menuntut 6 klub Inggris membayar tagihan Super League yang gagal

Setelah empat tahun membisu, Real Madrid memutuskan membuka kembali catatan lama dan menyelesaikan perhitungan, di mana klub kerajaan itu, yang kini tersisa sendirian membela mimpi Liga Super Eropa, menuntut enam klub Liga Inggris yang kabur dari proyek tersebut pada hari-hari pertamanya untuk membayar bagian mereka dari tagihan kegagalan yang diperkirakan mencapai 80 juta euro.

Tagihan Kaburnya Para Klub Besar

Surat kabar Inggris "The Athletic" mengungkap bahwa Real Madrid meyakini klub Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur masih bertanggung jawab secara hukum atas biaya awal pendirian Liga Super Eropa, meski mereka mundur dengan cepat pada April 2021.

Menurut surat kabar tersebut, biaya ini bisa mencapai total 80 juta euro, yaitu biaya promosi dan persiapan hukum proyek tersebut, yang hingga kini hanya ditanggung bersama oleh Real Madrid, Barcelona, dan Juventus saja.

Anda Boleh Keluar, tapi Tak Akan Pergi

Dari 12 klub pendiri Super League, sembilan klub mundur hanya beberapa hari setelah pengumuman, yaitu enam klub Inggris ditambah Atletico Madrid, Milan, dan Inter Milan. Pada 2023 Juventus mundur, lalu diikuti Barcelona secara resmi pada Februari lalu, sehingga Real Madrid tersisa sendirian.

Namun Madrid bersandar pada poin hukum yang menentukan: semua klub menandatangani perjanjian pemegang saham perusahaan "Liga Super Eropa", sebuah perusahaan induk yang berkedudukan di Spanyol, yang mencakup komitmen untuk "memiliki dan mengelola" proyek tersebut secara bersama.

Florentino Perez sudah memperingatkan sejak hari pertama pengunduran diri massal pada April 2021, dengan mengucapkan kalimatnya yang terkenal: "Saya tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan apa itu kontrak yang mengikat di sini, tetapi kenyataannya adalah klub-klub tidak bisa mundur."

Para pengacara Madrid menilai bahwa frasa "memiliki dan mengelola" secara implisit mencakup komitmen finansial untuk membayar biaya, sementara klub-klub Inggris berpandangan bahwa komitmen mereka telah berakhir dengan permintaan maaf terbuka dan tidak adanya penyebutan eksplisit soal uang dalam kontrak yang bocor.

Mengapa Real Madrid Bergerak Sekarang?

Tuntutan Real Madrid datang pada momen yang sangat menarik, di mana klub tersebut bersiap mengangkat Bernd Reichart, mantan CEO perusahaan A22 yang mempromosikan Super League, sebagai kepala baru operasi komersial di klub, begitu ia menyelesaikan tugasnya di perusahaan tersebut.

Hal ini juga datang setelah Real Madrid akhirnya mengumumkan gencatan senjata dengan Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" dan rencana Super League beserta proyek barunya "Unify League" yang mencakup 96 klub dalam empat tingkatan telah dibekukan.

Menurut analisis surat kabar "The Athletic", status hukum Super League bersifat teoretis selama lima tahun, tetapi kini ada tagihan nyata yang harus diselesaikan, dan Real Madrid berpandangan bahwa tagihan itu harus dibagi rata di antara 12 klub.

Jika Real Madrid bersikeras dengan tuntutannya, maka satu-satunya jalan adalah menempuh jalur pengadilan, yang berarti pertarungan hukum panjang antara klub-klub terbesar Eropa, yang satu-satunya pihak yang diuntungkan tak lain adalah para pengacara olahraga.



