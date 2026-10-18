Seorang pakar perwasitan Spanyol menyampaikan pendapatnya mengenai beberapa insiden dalam laga Real Madrid versus Sevilla yang berlangsung Minggu hari ini, dalam ajang Liga Spanyol.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi perwasitan yang besar, namun ada satu masalah yang terlihat jelas bagi semua orang, yaitu buruknya kualitas siaran televisi dan tidak adanya tayangan ulang yang jelas untuk beberapa insiden kontroversial.

Iturralde Gonzalez, pakar perwasitan untuk surat kabar "AS" dan radio "Cadena SER", mengeluhkan tidak adanya gambar yang jelas dalam insiden ketika para pemain Sevilla menuntut kartu merah untuk Arda Guler pada menit ke-22.

Dia berkata: "Saya melihat dia mengulurkan tangannya, tetapi Anda tidak bisa melihat tangan itu membentur wajahnya karena gambarnya sangat buruk. Ini sangat menyedihkan: jika kita adalah liga terbaik di dunia, maka kualitas tayangan ulang seharusnya tidak seperti ini."

Hal yang sama terulang pada insiden lainnya. Sebelum gol Mbappe pada menit ke-37, yang menjadi gol kedua Real Madrid, Sevilla mengklaim adanya pelanggaran dari Konate terhadap Ruben Vargas di awal serangan.

Dan sekali lagi, tidak ada tayangan ulang yang jelas, yang dikeluhkan Iturralde dengan berkata: "Itu pelanggaran di tengah lapangan. Jika itu memang pelanggaran, maka hasilnya kartu merah, karena Oري berada dalam posisi satu lawan satu dengan gawang."

Dia melanjutkan dengan nada marah: "Tapi ini tidak boleh terulang, gambar seburuk ini di stadion kategori lima bintang yang dilengkapi 32 kamera. Ini tidak layak bagi liga terbaik di dunia."

Dia pun bertanya: "Apakah ini gambar-gambar yang akan mereka tayangkan di final Piala Dunia yang kita inginkan pada tahun 2030?"

Spanyol bersaing dengan Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, yang juga akan dituanrumahi bersama Portugal.

Apakah Endrick layak mendapat penalti?

Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-52, Endrick mengklaim dirinya mendapat pelanggaran dari salah satu pemain lawan di dalam kotak penalti, yaitu bahwa dia menerima benturan dari Castrin di wajahnya.

Tayangan ulang menunjukkan adanya dua kontak, meski keduanya ringan. Adapun Iturralde, dia menolak klaim itu dengan berkata: "Ini sepak bola, tidak ada apa-apa."

Pada menit ke-61, wasit Busquets Ferrer menunjuk titik penalti untuk Mbappe setelah pelanggaran yang dilakukan Castrin terhadap pemain Prancis itu.

Wasit melihat kejadian itu dengan jelas dari pandangan pertama, dan VAR tidak melakukan intervensi untuk membatalkan keputusannya.

Iturralde berkomentar sambil menyetujui Busquets, dengan berkata: "Dia berlari dari belakang dan mengenai kakinya. Dalam rugbi, ini yang disebut menjegal orang Prancis."