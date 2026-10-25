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Pelatih kepala Napoli, Massimiliano Allegri, meluapkan kemarahan setelah menerima kartu merah dalam laga dramatis yang berakhir imbang 3-3 melawan Roma. Pelatih asal Italia itu mengkritik perangkat pertandingan setelah gol penyama kedudukan Leonardo Balerdi yang kontroversial pada pengujung laga tetap disahkan meski Napoli memprotes adanya pelanggaran.

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Allegri dikartu merah saat Roma merebut satu poin lewat gol larut di Napoli

Pelatih kepala Napoli Massimiliano Allegri diusir dari lapangan pada detik-detik akhir laga Serie A yang berlangsung sengit dan berakhir imbang 3-3 melawan Roma di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli unggul 2-0 berkat gol Andre Frank Zambo Anguissa dan Scott McTominay sebelum Roma membalas dua kali dalam lima menit melalui Matias Soule dan Leonardo Balerdi.

McTominay mencetak gol keduanya lewat tembakan jarak jauh untuk membawa Napoli kembali unggul 3-2, tetapi Balerdi menyundul gol penyeimbang pada menit-menit akhir setelah VAR menyatakan tidak ada pelanggaran dalam benturan kontroversial dengan Sam Beukema.

Allegri bereaksi dengan marah di pinggir lapangan setelah ofisial keempat Juan Luca Sacchi memberi tahu wasit Andrea Colombo, yang kemudian mengganjarnya dengan kartu merah langsung.

Allegri geram, kecam ofisial dan standar ganda di pinggir lapangan

Dalam wawancara panas seusai laga dengan DAZN Italia, Allegri membantah telah menghina ofisial dan mengungkapkan kekesalannya atas perlakuan disipliner terhadap dirinya. "Ofisial keempat memanggil wasit dan membuat saya diusir, padahal saya sama sekali tidak mengatakan apa-apa," kata Allegri.

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"Lain kali saya harus duduk di bangku cadangan dan tidak bergerak, karena setiap kali saya bergerak, saya diusir. Saya harus membayar denda €80.000 musim lalu, jadi mungkin mulai sekarang saya bahkan tidak perlu berada di pinggir lapangan."

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"Saya melihat orang lain yang hampir berlari masuk ke lapangan dan tidak ada yang berkata apa-apa. Ketika saya bergerak, saya dihukum," tambahnya dengan nada menyindir.

Allegri menyindir masalah pertahanan dan paceklik gol Hojlund

Menanggapi kekhawatiran soal rapuhnya lini belakang Napoli setelah kemenangan 4-3 atas Bodo/Glimt di Liga Champions pada tengah pekan dan kekalahan 3-1 dari Venezia, Allegri menjawab dengan sindiran tajam: "Saya sekarang mengubah cara bermain saya, semuanya untuk menyerang. Sejak awal musim, saya bahkan mencoba menggunakan empat penyerang jika bisa."

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Allegri juga mendukung penyerang Rasmus Hojlund, yang belum mencetak gol dalam delapan penampilan: "Dia mendapat tiga peluang yang sangat bagus malam ini... golnya pada akhirnya akan datang."

Ia juga memberikan kabar terbaru tentang bek Benoit Badiashile, yang tertatih-tatih meninggalkan lapangan akibat masalah otot: "Sayangnya, dia mengalami cedera ini dan kami akan mengevaluasinya dalam 48 jam ke depan."

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Allegri terancam skorsing jelang lawatan Napoli ke Monza

Allegri mengakui kemarahannya seusai laga membuatnya sulit bersikap objektif setelah Napoli kembali kehilangan poin berharga di Serie A. "Saya masih marah dengan cara pertandingan berakhir, jadi mungkin saya tidak bisa berpikir jernih... setelah 25 tahun menjalani ini, saya juga bisa membuat kesalahan," aku Allegri.

"Saat ini, untuk pertama kalinya setelah 25 tahun, saya tidak dalam kondisi untuk memberikan jawaban yang jelas kepada Anda tentang pertandingan ini. Jadi maaf, tetapi saya harus mengucapkan selamat malam kepada Anda."

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Setelah harus ditahan oleh staf saat meluapkan kemarahannya di pinggir lapangan, Allegri dipastikan mendapat skorsing untuk lawatan Napoli ke Monza pada tengah pekan. Durasi skorsing itu bisa bertambah bergantung pada laporan pertandingan dari wasit.