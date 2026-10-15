Mengambil keputusan tersulit: apakah Nawaf Al-Aqidi akan absen dari Piala Asia 2027?

Nawaf Al-Aqidi, kiper Al Nassr dan timnas Arab Saudi, telah mengambil keputusan tersulit terkait cederanya, sehingga partisipasinya di Piala Asia 2027 menjadi tanda tanya.

Al-Aqidi mengalami cedera saat tampil bersama timnas Arab Saudi di Piala Teluk Arab "Khaliji 27", tepatnya pada laga melawan Kuwait di matchday pertama fase grup.

Al Nassr mengumumkan pada Rabu malam bahwa kiper asal Arab Saudi itu akan menjalani operasi pada sikunya, Jumat besok, di ibu kota Inggris, London.

Surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah" mengungkap kisah di balik keputusan Al-Aqidi untuk menjalani operasi, di mana ia menjalani pemeriksaan medis di London pada akhir pekan lalu guna menentukan langkah yang tepat dalam menangani cedera tersebut.

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Dokter yang menangani kiper Arab Saudi itu memberinya dua pilihan. Pertama, menjalani program rehabilitasi yang memungkinkannya kembali ke lapangan setelah empat pekan, tetapi ia akan terancam merasakan nyeri kembali kapan saja.

Sementara pilihan kedua yang akhirnya dipilih Al-Aqidi adalah menjalani operasi, yang setelahnya ia harus mengikuti program rehabilitasi, meski hal itu bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih.

Dengan pilihan ini, kiper Arab Saudi tersebut berpotensi absen dalam periode yang lebih panjang, sehingga kemungkinannya untuk kembali tampil bersama timnas Arab Saudi di turnamen Asia itu terancam gagal.

Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada awal tahun depan, tepatnya pada periode 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Namun, sejumlah laporan media menyebut adanya kemungkinan turnamen tersebut ditunda atau dipindahkan ke luar Arab Saudi, mengingat kondisi yang sedang terjadi di kerajaan tersebut, yang bisa menghalangi kemampuan untuk menjadi tuan rumah turnamen pada saat ini.