Mengalahkan Kamerun dan Senegal... Maroko menorehkan sejarah baru bagi Afrika di Piala Dunia

Tim nasional Maroko memperkuat rekor Afrika mereka di Piala Dunia setelah mengalahkan tim nasional Skotlandia dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Ismail Saibari pada menit ke-69, dalam pertandingan putaran kedua Grup C.

“Singa Atlas” pun memperpanjang rentetan pertandingan tanpa kekalahan di babak penyisihan grup Piala Dunia menjadi 6 pertandingan berturut-turut (3 kemenangan dan 3 hasil imbang), memecahkan rekor Afrika sebelumnya yang sebelumnya dipegang bersama oleh Kamerun (5 pertandingan dari 1982 hingga 1990), dan Senegal (5 pertandingan dari 2002 hingga 2018).

Sibari mencatatkan namanya dalam sejarah turnamen ini dengan mencetak gol tercepat kedua untuk tim nasional Afrika dalam sejarah Piala Dunia, hanya tertinggal satu detik dari pemain Ghana Asamoah Gyan yang mencetak gol ke gawang Republik Ceko pada tahun 2006 setelah 68 detik.

Gol Saybari juga menjadi gol tercepat Maroko di turnamen besar dalam 17 tahun terakhir, sejak Sufyan Al-Aloudi mencetak gol ke gawang Namibia di Piala Afrika 2009 setelah 59 detik.

Ibrahim Diaz, sang pemberi assist, tampil gemilang dan menjadi pemain Afrika pertama yang menciptakan dua assist dalam dua pertandingan pertamanya bersama timnas negaranya di putaran final Piala Dunia, sekaligus melanjutkan pengaruhnya yang menentukan di turnamen besar.

Bintang Real Madrid ini memiliki catatan kontribusi serangan yang mengesankan bersama Maroko di ajang internasional, di mana ia terlibat dalam 7 gol hanya dalam 9 pertandingan (5 gol dan 2 umpan kunci), dan “Singa Atlas” belum pernah menelan kekalahan dalam pertandingan mana pun di mana Diaz berperan krusial.

Perlu dicatat bahwa Maroko memimpin Grup C dengan 4 poin, melanjutkan perjalanan menjanjikan mereka di turnamen ini setelah bermain imbang dengan Brasil pada pertandingan pembuka.