Mengalahkan juara Piala Dunia Maradona... Inggris mengantarkan Scaloni ke tahta bersejarah Argentina

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, berhasil menorehkan prestasi bersejarah bagi “Para Penari Tango” di ajang Piala Dunia, mengungguli prestasi juara Piala Dunia legendaris yang diraih pada era sang legenda, Diego Armando Maradona.

Timnas Argentina akan segera bertanding melawan Inggris di Stadion Atlanta, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Scaloni kini menjadi pelatih dengan jumlah penampilan terbanyak yang memimpin timnas Argentina dalam sejarah Piala Dunia, dengan total 14 pertandingan.

Scaloni memimpin tim Amerika Latin itu dalam 7 pertandingan di Piala Dunia 2022 di Qatar, sementara pertandingan melawan Inggris nanti akan menjadi pertandingan ketujuhnya di edisi Piala Dunia kali ini.

Pelatih kepala timnas Argentina saat ini menyamai rekor pendahulunya, Carlos Bilardo, yang juga memimpin “para penari tango” dalam 14 pertandingan, selama Piala Dunia 1986 dan 1990.

Bilarado-lah yang membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 1986, di mana legenda Diego Armando Maradona menjadi bintang utamanya, sementara pada edisi berikutnya pada 1990, tim tersebut mencapai final sebelum akhirnya dikalahkan oleh Jerman.

Perlu dicatat bahwa Scaloni akan memecahkan rekor Bilardo, terlepas dari hasil pertandingan melawan Inggris, karena ia akan memainkan satu pertandingan lagi yang akan membuatnya mencapai angka 15, baik di final melawan Spanyol maupun di pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat melawan Prancis.