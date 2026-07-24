Winger asal Brasil, Malcom, melanjutkan penampilan gemilangnya di laga-laga uji coba yang dijalani Al Hilal sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, dan membawa timnya meraih kemenangan baru atas juara Afrika.

Al Hilal mengalahkan wakil Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, dengan skor 2-0, dalam laga uji coba yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, dalam pemusatan latihan luar negeri sang "Pemimpin" di Austria, sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Laga tersebut diwarnai penampilan cemerlang Malcom, yang mencetak dua gol Al Hilal, dimulai pada babak pertama setelah ia berhasil berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang, menyusul umpan istimewa dari gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic.

Winger asal Brasil itu sendiri menambahkan gol kedua pada babak kedua, setelah ia mengubah arah umpan silang dari pemain anyar Sabri Dahel langsung ke dalam gawang.

Dengan demikian, Malcom telah mencetak 3 gol dalam dua laga uji coba Al Hilal di pemusatan latihan luar negerinya di Austria, di mana ia sebelumnya mencetak satu gol dalam kemenangan atas klub Austria, Sturm Graz, dengan skor 2-1.

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, berupaya memberi kesempatan kepada banyak pemain, di antaranya para pemain rekrutan baru, terutama kiper internasional Mohammed Al-Owais yang tampil untuk pertama kalinya pada babak kedua.

Perlu diketahui bahwa sang "Pemimpin" akan menjalani dua laga uji coba baru dalam pemusatan latihan luar negerinya di Austria, melawan MC Alger pada 29 Juli mendatang, dan Al Ahli Qatar pada 3 Agustus mendatang.