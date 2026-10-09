Konstantinos Tzolakis tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan bahwa kepindahannya ke Inggris bukan sekadar transfer bernilai mahal, melainkan sebuah investasi pada seorang penjaga gawang luar biasa. Dari penampilan gemilang bersama timnas Yunani hingga sejumlah penyelamatan krusial dengan seragam Hull City, pemain berusia 23 tahun itu memaksakan dirinya dengan kuat, di tengah prediksi bahwa nilainya akan melonjak hingga 80 juta euro, bahkan mungkin lebih, jika ia terus menunjukkan penampilan-penampilan menakjubkan.

Hasil-hasil timnas Yunani belakangan ini menegaskan bahwa sebuah generasi menjanjikan mulai menonjolkan diri, namun Tzolakis tetap menjadi salah satu bintang paling menonjol, berkat level permainannya yang mencolok di antara ketiga tiang gawang, sebagaimana diberitakan surat kabar Spanyol "Marca".

Sejak debut internasionalnya pada Juni 2024, penjaga gawang itu bersaing memperebutkan posisi utama dengan Odysseas Vlachodimos, sebelum pelatih Ivan Jovanovic memberinya kepercayaan di empat laga UEFA Nations League.

Tzolakis menjadi salah satu alasan utama Yunani memuncaki grupnya dan bersaing dengan kuat, setelah gawangnya hanya kebobolan tiga gol dalam empat pertandingan, serta menjaga kebersihan gawangnya dua kali melawan Jerman. Ia juga menepis 15 tembakan, termasuk delapan percobaan dari dalam kotak penalti, dan berkontribusi mencegah 1,38 gol yang diperkirakan, menurut statistik lanjutan.

Penjaga gawang itu tampil menonjol secara khusus saat melawan Jerman, ketika ia menepis lima bola, namun ia lebih memilih memberikan pujian kepada tim, dengan mengatakan: "Itu adalah usaha kolektif. Kami semua bertahan untuk periode yang panjang, dan mereka tidak terlalu mengancam di babak pertama seperti yang terjadi di babak kedua."

Kecemerlangan Tzolakis bersama timnas bukanlah kebetulan, melainkan kelanjutan dari level permainannya yang istimewa bersama Olympiacos, yang bersamanya ia meraih empat gelar Liga Yunani, dua Piala domestik, dan Piala Super, selain penobatan gelar UEFA Europa Conference League pada 2024.

Di final melawan Fiorentina, ia memainkan peran yang menentukan dalam penobatan timnya, setelah menepis empat tembakan, yang semuanya berasal dari dalam kotak penalti, dan mencegah 1,09 gol yang diperkirakan. Intervensinya yang paling menonjol adalah menghadapi tembakan Emmanuel Kouame pada menit ke-69, ketika ia menepis bola dari sudut atas gawangnya, mempertahankan hasil imbang tanpa gol sebelum gelar ditentukan.

Investasi Hull City Membuahkan Hasil

Tzolakis pindah ke Hull City musim panas lalu dengan nilai 23 juta euro, dalam sebuah transfer yang menjadikannya pemain termahal kedua yang meninggalkan Olympiacos, setelah Kostoulas.

Klub Inggris itu sedang mencari penjaga gawang yang bisa diandalkan untuk membantunya bersaing di Premier League, hingga menemukan sosok yang dicarinya pada penjaga gawang Yunani tersebut, yang memiliki pengalaman menghadapi tekanan meski usianya masih muda.

Pelatih Sergej Jakirovic menjelaskan bahwa Tzolakis adalah yang paling muda di antara tiga penjaga gawang yang menjadi incaran klub, namun ia memiliki keunggulan penting yaitu pengalamannya bersama Olympiacos, di mana ia terbiasa dengan tekanan besar, sesuatu yang mungkin membuat pengalaman barunya tidak terlalu melelahkan dari sisi psikologis.

Angka-angkanya mengungkap awal yang kuat; ia menepis 17 tembakan, termasuk 13 dari dalam kotak penalti, mencatatkan enam sapuan sukses, serta menjaga kebersihan gawangnya dalam tiga pertandingan, menurut statistik yang tercantum dalam laporan tersebut.

Target Jelas dan Nilai yang Berpeluang Melonjak

Tzolakis menyadari bahwa perpindahan dari Liga Yunani ke Premier League Inggris menuntut perkembangan yang berkesinambungan, karena perbedaan ritme, kecepatan, dan level persaingan.

Tzolakis mengatakan dalam sebuah wawancara dengan "BBC": "Ketika kamu pindah dari Liga Yunani ke Premier League Inggris, liga terbaik di dunia, segalanya menjadi berbeda. Pertama-tama kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri, lalu mengembangkan kemampuanmu."

Ia menambahkan bahwa menjaga kebersihan gawang dalam tujuh atau delapan pertandingan ditetapkan sebagai target untuk membantu tim bertahan di Premier League. Dan pada pertemuan terakhir melawan Newcastle di stadion St James' Park, Tzolakis menepis tendangan penalti yang dieksekusi Yoane Wissa, namun ia tidak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan pertama musim ini.

Meski demikian, level permainannya mendorong Jakirovic untuk memprediksi kenaikan nilai pasarnya secara signifikan, dengan mengatakan nilainya bisa mencapai 60 atau 70 bahkan 80 juta, dan di antara kecemerlangan internasionalnya serta konsistensinya bersama Hull City, Tzolakis tampak berpeluang untuk terus menanjak, setelah berubah dari penjaga gawang menjanjikan di Yunani menjadi sebuah nama yang layak diikuti di sepak bola Eropa.