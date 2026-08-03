Masa depan bintang Mesir Mohamed Salah terus memicu banyak spekulasi selama bursa transfer musim panas, di tengah keterkaitan namanya dengan sejumlah klub, terutama klub-klub Liga Turki.

Seiring meningkatnya kabar tentang kedekatannya dengan Trabzonspor, presiden klub tersebut mengeluarkan pernyataan tegas untuk mengakhiri rumor yang beredar, menjelaskan kebenaran mengenai adanya negosiasi atau kesepakatan dengan kapten timnas Mesir itu.

Ertugrul Dogan, presiden klub Trabzonspor, mengungkap kebenaran laporan yang menyebutkan bahwa Mohamed Salah, kapten timnas Mesir dan mantan bintang Liverpool Inggris, hampir bergabung ke skuad tim tersebut selama periode transfer musim panas saat ini.

Masa depan Salah, yang baru-baru ini menjadi pemain bebas transfer setelah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk mengakhiri kontraknya setahun sebelum masa berakhirnya, masih memicu banyak perdebatan, di tengah belum tercapainya kesepakatan hingga kini dengan klub baru mana pun setelah kepergiannya dari Stadion "Anfield".

Dogan mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi: "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini tidak ada kesepakatan dengan Salah. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa negosiasi masih berlangsung. Hingga saat ini, tidak ada kesepakatan semacam itu."

Pernyataan presiden Trabzonspor itu muncul beberapa hari setelah Onder Ozen, direktur sepak bola klub Besiktas, mengumumkan penghentian sementara upaya klub untuk mengontrak kapten timnas Mesir tersebut, setelah negosiasi menemui jalan buntu karena tuntutan finansial.

Ozen menjelaskan, dalam konferensi pers, bahwa Besiktas telah menggelar beberapa putaran negosiasi dengan mantan penyerang Liverpool itu, namun pembicaraan menjadi lebih rumit ketika membahas aspek finansial dari kesepakatan tersebut.

Pejabat Turki itu menegaskan bahwa manajemen Besiktas tidak akan memperbaiki tawaran mereka saat ini, sembari menunjukkan pada saat yang sama bahwa perwakilan Mohamed Salah juga melakukan pembicaraan dengan klub-klub lain yang tertarik untuk mendapatkan jasa pemain tersebut.

Manajemen Trabzonspor Menegaskan Pernyataan Presiden

Sementara itu, Dervis Kuz, anggota dewan direksi Trabzonspor dan bendahara klub, menekankan bahwa Ertugrul Dogan adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas urusan transfer di dalam klub.

Kuz mengatakan, dalam pernyataan kepada kantor berita "Reuters": "Ertugrul Dogan adalah satu-satunya pemegang wewenang dalam segala urusan transfer di klub. Pernyataannya mengenai masalah ini sudah jelas, dan jika kalian merujuk pada pernyataan presiden, kalian akan menemukan jawaban yang kalian cari di dalamnya."

Mohamed Salah masih mempertimbangkan seluruh opsi yang tersedia baginya untuk memilih tujuan berikutnya, setelah ia lebih memilih menunda pengambilan keputusan akhirnya hingga setelah berakhirnya keikutsertaan timnas Mesir di Piala Dunia 2026, di mana ia membawa Mesir mencapai babak 16 besar, sebelum ia memulai tahap penyaringan di antara tawaran-tawaran yang diajukan kepadanya.