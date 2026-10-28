Keseruan Ballon d'Or 2026 tidak berakhir dengan pengumuman penobatan Harry Kane sebagai peraih penghargaan, karena pilihan para jurnalis mulai mengungkap sejumlah kejutan baru, setelah nama-nama besar menjauh dari posisi teratas dalam beberapa daftar, sementara pemain lain mendapatkan apresiasi mencolok yang tidak diduga sebelumnya.

Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, menjadi korban paling menonjol dari perbedaan dalam pemungutan suara ini. Setelah dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat yang bersaing memperebutkan penghargaan, ia justru absen dari daftar 10 pemain terbaik versi jurnalis Belarus dan Kroasia.

Sebaliknya, sejumlah daftar menyaksikan naiknya nama-nama seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Pau Cubarsi ke posisi teratas, sehingga memunculkan kembali pertanyaan mengenai kriteria yang menjadi acuan para pemilih dalam menyusun peringkat bintang-bintang musim ini.

Yamal absen dari dua daftar, penilaian terhadapnya jelas berbeda-beda

Sebagaimana disorot jaringan "Foot Mercato" asal Prancis, pemungutan suara jurnalis Belarus dan Kroasia terasa mencolok, setelah keduanya mengeluarkan Yamal dari daftar 10 pemain terbaik versi masing-masing.

Jurnalis Belarus menempatkan Lionel Messi di posisi pertama, disusul Rodri kemudian Harry Kane, sementara jurnalis Kroasia memberikan posisi teratas kepada Rodri, mengungguli Erling Haaland dan Messi.

Sebaliknya, Yamal menempati posisi kelima dalam pemungutan suara jurnalis Kolombia, sementara jurnalis Vietnam menempatkannya di posisi keempat.

Ia juga berada di posisi kelima dalam daftar jurnalis Ekuador, yang menyaksikan kehadiran 3 pemain Prancis dalam empat besar, yaitu Michael Olise, Ousmane Dembele, dan Kylian Mbappe.

Adapun dalam pemungutan suara Montenegro, bintang Barcelona itu berada di posisi keempat di belakang Kane, Kvaratskhelia, dan Messi, sebagai cerminan jelas dari perbedaan penilaian para jurnalis terhadap musimnya, meski ia memiliki posisi di antara bintang-bintang paling menonjol dari generasi baru.

Rodri memimpin, Kane merosot ke posisi kesepuluh

Kejutan tidak hanya menimpa Yamal, karena Rodri memimpin daftar sejumlah jurnalis, meski pandangan berbeda-beda soal posisinya dalam pemungutan suara secara umum.

Gelandang Spanyol itu meraih posisi pertama dalam pemungutan suara jurnalis Kroasia, Vietnam, dan Ceko.

Jurnalis Ceko menempatkan Mbappe di posisi kedua, dan Messi ketiga, tetapi ia memberikan Harry Kane posisi kesepuluh, meski penyerang Inggris itu pada akhirnya dinobatkan sebagai peraih penghargaan.

Sebaliknya, pemungutan suara jurnalis Kosovo sedikit lebih selaras dengan hasil akhir, karena ia menempatkan Kane di posisi pertama, mengungguli Mbappe dan Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia dan Cubarsi, kehadiran mengejutkan di posisi teratas

Nama Khvicha Kvaratskhelia muncul sebagai salah satu pihak yang paling diuntungkan dari perbedaan sudut pandang para pemilih, setelah masuk daftar tiga pemain terbaik dalam lebih dari satu pemungutan suara, di antaranya daftar jurnalis Kosovo yang menempatkannya di posisi ketiga di belakang Kane dan Mbappe, serta daftar jurnalis Rumania.

Bek muda Pau Cubarsi juga mencatatkan kehadiran yang mencolok, setelah menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara jurnalis Swiss, dan ketujuh dalam pemungutan suara jurnalis Kroasia.

Daftar Kroasia juga menyaksikan kehadiran Vitinha dalam 10 pemain terbaik, sehingga pilihan-pilihan ini mengungkap perbedaan besar dalam peringkat para bintang antarpemilih, bahkan terkait nama-nama yang sebelumnya tidak berada di puncak nominasi sebelum pengumuman hasil.

Kriteria jelas, tetapi penilaian tetap relatif

Pemungutan suara mengacu pada tiga kriteria utama: penampilan individu pemain dan sejauh mana pengaruh menentukannya, pencapaian kolektif serta gelar yang diraih bersama timnya, di samping perilaku olahraga dan komitmen terhadap sportivitas.

Perwakilan tiap negara peserta menyusun daftar berisi 10 pemain terbaik menurut pandangannya, dengan pembagian poin sesuai urutan nama.

Meski kriterianya jelas, proses pemungutan suara menyisakan ruang untuk perbedaan dalam menilai penampilan pemain dan pentingnya pencapaian mereka, dan hal itulah yang tercermin dari daftar-daftar yang muncul hingga saat ini.