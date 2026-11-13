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Setelah bertahun-tahun bungkam, pemain Brasil Malcom meledakkan kejutan kelas berat, yang di dalamnya ia mengungkap kisah di balik layar yang belum pernah diceritakan sebelumnya di dalam ruang ganti Barcelona. Tokoh utamanya adalah Lionel Messi, yang bahkan secara pribadi berusaha meyakinkannya untuk bertahan di Camp Nou, dan menyebutnya sebagai salah satu pemain masa depan klub Catalan tersebut.

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Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh radio Spanyol "Cadena SER", Malcom, pemain Al Jazira dari Uni Emirat Arab, mengenang kembali satu-satunya musim yang ia lalui bersama Barcelona, musim yang dimulai sebagai mimpi besar namun berakhir dengan kepergian mendadak ke Rusia, meski ia mendapat dukungan dari pemain terhebat dalam sejarah klub tersebut.

Malcom (29 tahun) tiba di Barcelona dari Girondins Bordeaux setelah musim yang luar biasa, di mana ia mencetak 12 gol dan menyumbangkan 7 assist dalam 38 pertandingan, sehingga transfer itu seolah menjadi awal kemunculan bintang baru di langit sepakbola dunia. Namun berbagai keadaan serta minimnya menit bermain menghalanginya untuk melakukan lompatan yang diharapkan semua orang.

Dengan nada penuh kerinduan saat membicarakan periode itu, Malcom berkata: "Saya selalu berkata kepada teman-teman saya bahwa saya pernah bermain di sisi Messi selama satu tahun penuh. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Ia selalu memperlakukan saya dengan sangat baik."

Namun kejutan sesungguhnya muncul ketika pemain Brasil itu mengungkap momen sebelum kepergiannya ke Zenit Saint Petersburg pada musim 2019/2020, saat Messi sendiri datang menemuinya dalam upaya terakhir untuk membujuknya agar bertahan.

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Malcom menceritakan apa yang terjadi: "Ketika saya hampir pergi ke Rusia, Messi datang untuk berbicara dengan saya dan berkata: kamu pemain dengan masa depan cemerlang, dan kamu akan menjadi pesepakbola hebat. Ia meminta saya bertahan. Ia berkata: tetaplah di sini, karena kamu adalah salah satu pemain masa depan Barcelona."

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Kata-kata yang tidak diduga oleh Malcom dari legenda Argentina itu, yang melihat dalam dirinya bakat yang layak diberi kesabaran dan kesempatan, serta menganggapnya sebagai salah satu talenta menjanjikan paling menonjol di klub saat itu.

Meski mendapat dukungan besar tersebut, keputusan untuk pergi lebih kuat daripada kata-kata Messi. Keinginan sang winger Brasil untuk bermain secara reguler dan menambah menit bermainnya mengalahkan gagasan untuk terus bertahan di samping pemain-pemain elite dunia tanpa peran utama.

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Malcom menjelaskan alasan ia menerima tawaran Zenit: "Saya masih muda dan ingin menjalani banyak pertandingan, menimba pengalaman, dan menunjukkan potensi saya. Saya ingin memperlihatkan kemampuan saya di atas lapangan."

Seiring berjalannya tahun, Malcom mulai memikirkan kembali keputusannya, mengakui bahwa meninggalkan Camp Nou mungkin bukanlah langkah terbaik bagi kariernya, meski saat itu ia merasa butuh bergabung dengan tim yang memberinya peran menonjol: "Mungkin keputusan saya tidak tepat, tetapi saya ingin bermain secara reguler, dan karena itulah saya memilih pindah ke Rusia."

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Meskipun masa tinggalnya di Barcelona hanya berlangsung satu musim, Malcom tetap menyimpan kenangan tak terlupakan tentang waktu yang ia habiskan bersama Messi, yang ia anggap sebagai sosok sentral dalam perkembangannya sebagai pesepakbola.

Malcom menutup pembicaraannya dengan berkata: "Saya belajar banyak dari Messi. Ia selalu berbicara dengan saya, menyemangati saya, dan membantu saya. Itu adalah musim luar biasa yang tidak akan pernah saya lupakan."