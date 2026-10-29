Laporan-laporan media mengungkap para pemain yang dipilih oleh jurnalis Arab Saudi dalam penentuan peraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia untuk tahun 2026.

Majalah Prancis "France Football" menggelar acara penganugerahan Ballon d'Or 2026 di ibu kota Inggris, London, pada dini hari kemarin lusa, Selasa, yang menyaksikan penobatan penyerang Inggris Harry Kane.

Penobatan penyerang Bayern Munich itu datang setelah ia memperoleh jumlah poin terbanyak, berdasarkan pemungutan suara dari 100 jurnalis di seluruh dunia yang mewakili 100 negara dengan peringkat tertinggi menurut Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

Di antara para jurnalis tersebut mencuat nama jurnalis Arab Saudi Khalid Al-Arrafah, yang memberikan suaranya untuk penghargaan ini untuk tahun keempat secara beruntun, menurut yang diungkapkan oleh pewarta Mohammed Al-Khamis, melalui program "Fi 90", di saluran-saluran olahraga Arab Saudi.

Al-Khamis mengatakan bahwa Al-Arrafah memberikan suara pertamanya kepada Harry Kane untuk meraih penghargaan tahun ini, sementara bintang Prancis Kylian Mbappe, pemain Real Madrid, menempati urutan kedua, dan pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, di posisi ketiga.

Khalid Al-Arrafah mengabaikan pemberian suara untuk pemain Maroko Achraf Hakimi, juara Liga Champions Eropa bersama Paris Saint-Germain, meskipun ia merupakan satu-satunya pemain Arab yang hadir dalam daftar awal kandidat peraih Ballon d'Or.

Jurnalis Arab Saudi itu juga tidak memberikan suaranya kepada salah satu dari pemain Senegal Sadio Mane, bintang Al-Nassr, atau pemain Meksiko Julian Quinones, penyerang Al-Qadsiah, yang mewakili Liga Roshn dalam daftar awal yang terdiri dari 30 pemain.

Perlu diingat bahwa Hakimi menempati peringkat ketiga belas dalam urutan Ballon d'Or tahun 2026, sementara Mane dan Quinones berada di dua posisi terakhir, yang merupakan peringkat terburuk dalam sejarah bintang Senegal tersebut, yang sebelumnya pernah meraih posisi kedua pada 2022.