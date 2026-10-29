Laporan media mengungkap para pemain yang dipilih oleh jurnalis Saudi dalam pilihannya untuk pemenang penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026.

Majalah Prancis "France Football" menggelar upacara penyerahan penghargaan Ballon d'Or 2026 di ibu kota Inggris, London, pada dini hari kemarin lusa, Selasa, yang menyaksikan penobatan penyerang Inggris Harry Kane.

Penobatan penyerang Bayern Munich itu datang setelah ia memperoleh jumlah poin terbanyak, berdasarkan pemungutan suara dari 100 jurnalis di seluruh dunia, yang mewakili 100 negara dengan peringkat tertinggi menurut Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

Di antara para jurnalis tersebut, mencuat nama jurnalis Saudi Khalid Al-Arafah, yang memberikan suaranya untuk penghargaan ini selama empat tahun berturut-turut, menurut yang diungkapkan oleh pewarta Mohammed Al-Khamis, melalui program "Fi 90", di saluran-saluran olahraga Saudi.

Al-Khamis mengatakan bahwa Al-Arafah memberikan suara pertamanya kepada Harry Kane untuk memenangkan penghargaan pada tahun ini, sementara pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, berada di posisi kedua, dan pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, di posisi ketiga.

Jurnalis Saudi itu tidak memberikan suaranya kepada pemain Senegal Sadio Mane, bintang Al-Nassr, maupun pemain Meksiko Julian Quinones, penyerang Al-Qadsiah, yang keduanya mewakili Liga Roshn dalam daftar awal yang terdiri dari 30 pemain.

Perlu diingat bahwa Mane dan Quinones menempati dua posisi terakhir dalam urutan Ballon d'Or tahun 2026, yang merupakan posisi terburuk dalam sejarah bintang Senegal itu yang sebelumnya pernah meraih posisi kedua pada 2022.