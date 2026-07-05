Menetapkan harganya... Vinord menolak tawaran Al-Ahli Saudi untuk merekrut Hajj Musa

Pemain asal Aljazair, Anis Haj Moussa, yang merupakan bintang Feyenoord, menjadi incaran utama Al-Ahli Saudi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan senegaranya, Riyad Mahrez.

Al-Ahli secara resmi mengumumkan kepergian Mahrez dari skuadnya pada Sabtu kemarin, yang menandai akhir dari kariernya selama tiga musim, meskipun ada desakan luas dari para pendukung agar ia tetap bertahan dan klub tidak melepaskannya.

Jaringan berita Prancis “Foot Mercato” melaporkan bahwa Al-Ahli telah mengajukan tawaran awal kepada klub Feyenoord untuk mendatangkan Anis Haj Moussa.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa manajer baru Feyenoord, Davy Rego, menolak tawaran Al-Ahli untuk mendatangkan pemain sayap kanan tersebut, dengan meminta harga sekitar 37 juta euro.

Hal ini menyebabkan penurunan minat yang signifikan dari pihak manajemen klub Saudi tersebut, yang kini bersiap mempertimbangkan opsi lain mengingat tuntutan harga yang tinggi dari Feyenoord.

Menurut jaringan tersebut, Al-Ahli telah mengajukan tawaran kepada Sporting Lisbon untuk merekrut pemain Portugal Francisco Trincão, yang menyambut baik kesempatan untuk bergabung dengan Liga Profesional Saudi.

Negosiasi antara kedua klub masih berlangsung, dan jika kedua kesepakatan tersebut gagal, klub Saudi tersebut juga mempertimbangkan untuk merekrut pemain sayap Brasil, Luiz Henrique, yang saat ini bermain untuk Zenit St. Petersburg.