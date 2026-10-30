Gelaran penghargaan Ballon d'Or diwarnai insiden lucu yang tidak berlalu begitu saja di Jerman, setelah para penyelenggara menggunakan foto Michael Rummenigge, saudara legenda Jerman Karl Heinz Rummenigge, alih-alih foto sang legenda yang meraih penghargaan tersebut dua kali pada 1980 dan 1981, selama pemutaran video yang menampilkan para legenda terkemuka penghargaan itu sepanjang sejarahnya.

Kesalahan itu bukan sekadar kemiripan nama, tetapi juga mengungkap kekacauan dalam detail historis; sebab foto yang ditampilkan berasal dari sebuah pertandingan yang mempertemukan Bayern Munich dan Real Madrid pada 1987, ketika Karl Heinz Rummenigge sebenarnya sudah meninggalkan klub Bavaria itu dan pindah ke Inter Milan, sementara saudaranya, Michael, adalah sosok yang mengenakan jersey Bayern pada periode tersebut.

Reaksi tak terduga dari sang legenda Jerman

Berbeda dengan yang mungkin diperkirakan dari seorang pemain yang pernah meraih Ballon d'Or dua kali, Rummenigge tidak menunjukkan kekesalan sedikit pun atas insiden tersebut, bahkan menyikapinya dengan jiwa humoris, dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "Bild".

Mantan bintang Bayern Munich itu berkata: "Hal itu hanya membuatku tersenyum. Setidaknya, pada akhirnya Ballon d'Or tetap berada di dalam keluarga."

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Rummenigge juga meremehkan pentingnya kesalahan tersebut, meskipun para penyelenggara gelaran itu bergegas menyampaikan permohonan maaf kepadanya, seraya menegaskan bahwa ia menerima permohonan maaf mereka, tetapi ia menilai hal itu sejatinya tidak perlu sama sekali.

Ia menambahkan: "Tentu saja, aku menerima permohonan maaf itu, tetapi sebenarnya tidak perlu. Semua orang melakukan kesalahan dalam hidup."

Meski reaksi Rummenigge tenang, kesalahan itu memicu interaksi luas di media sosial di Jerman, terutama karena hal tersebut berkaitan dengan salah satu nama paling terkemuka dalam sejarah Ballon d'Or, yang ia raih pada 1980 dan 1981.

Perlu diingat bahwa Harry Kane, yang meraih penghargaan tahun ini, menjadi pemain Bayern Munich pertama yang memenangkannya sejak Rummenigge pada 1981.