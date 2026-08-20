Klub Barcelona telah menuntaskan salah satu kisah paling menarik dalam bursa transfer saat ini, dengan mengumumkan kembalinya bek Portugal Joao Cancelo ke skuad mereka lewat kontrak permanen yang berlangsung hingga musim panas 2029, sehingga ia memulai periode ketiganya dengan seragam klub Catalan tersebut.

Pemain berusia 32 tahun itu meninggalkan klub Al Hilal Arab Saudi setelah membatalkan kontraknya yang seharusnya berlangsung hingga 2027, untuk bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan transfer bebas, menjadikannya rekrutan kelima tim tersebut musim panas ini setelah Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiou, dan Rodri.

Cancelo dijadwalkan menandatangani kontraknya hari ini di kantor presiden Joan Laporta, dengan kehadiran agennya yang ternama Jorge Mendes, wakil presiden bidang olahraga Rafa Yuste, direktur olahraga Deco, serta koordinator sepak bola Bojan Krkic, dan ia akan diperkenalkan secara resmi kepada media pada pukul 13.45 waktu setempat.

Kepulangan ini terjadi setelah adanya keinginan yang jelas dan terbuka dari pemain itu sendiri. Cancelo tidak mempertimbangkan tawaran lain mana pun, dan satu-satunya impiannya adalah kembali ke Camp Nou, terutama setelah penampilan gemilangnya yang mencolok pada paruh kedua musim lalu di bawah asuhan Hansi Flick di posisi bek kiri, di mana ia menjalani 23 pertandingan di Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey serta membuktikan dirinya sebagai elemen utama.

Menurut "Mundo Deportivo", bek Portugal itu telah tiba di Barcelona pada Senin lalu, mendahului rekan barunya Rodri yang menandatangani kontrak hingga 2030 dan diperkenalkan pada Selasa, dan hanya menyisakan beberapa sentuhan akhir untuk merampungkan kesepakatan Cancelo yang telah disepakati pada Minggu lalu setelah ia keluar dari rencana pelatih Al Hilal Simone Inzaghi.

Yang menarik, Cancelo hadir pada Rabu lalu di Stadion Camp Nou untuk menyaksikan acara pengenalan tim sebelum Piala Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir, dan ia mengenakan seragam bernomor 2 di lorong stadion serta bersemangat untuk tampil, namun ia dilarang masuk ke lapangan karena belum lengkapnya prosedur resmi, sehingga klub memutuskan untuk menunda pengenalannya ke hari ini.

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Dengan langkah ini, Cancelo kembali mengenakan seragam bernomor 2 yang sebelumnya ia kenakan dengan gemilang, dan kembali bertemu dengan mantan rekannya di Manchester City, Rodri, setelah bermain bersamanya selama tiga tahun setengah. Perjalanan Cancelo bersama Barcelona dimulai pada musim 2023-2024 dengan status pinjaman dari City di bawah asuhan Xavi Hernandez, sebelum akhirnya pindah ke Al Hilal dengan nilai 25 juta euro.