Menentukan tanggal kedatangannya... Mengungkap kejutan pertama Amota di Al-Ahly

Al-Hussein Ammouta mulai merancang arah proyeknya di Al-Ahly, setelah mengambil keputusan teknis pertamanya, sebagai bentuk komitmennya untuk mengevaluasi seluruh anggota tim sebelum mengambil keputusan terkait pemain yang akan hengkang, bahkan sebelum ia tiba di ibu kota Mesir.

Jurnalis Ahmed Shubair mengungkapkan bahwa Ammouta telah memberi tahu petinggi Al-Ahly bahwa ia menolak kepergian gelandang Ahmed Reda untuk saat ini, dan lebih memilih memberinya kesempatan penuh selama masa persiapan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.

Keputusan ini cukup mengejutkan di internal Al-Ahly, terutama karena sebelumnya tampaknya sudah hampir pasti bahwa pemain yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Al-Ahly Bank tersebut akan hengkang.

Shubair menjelaskan, dalam programnya di Radio On Sport FM, bahwa sikap ini membuat Ahmed Reda senang, yang sebelumnya bersikeras ingin tetap di Al-Ahly, setelah sebelumnya terkejut karena namanya tidak lagi masuk dalam rencana tim dan hampir dipinjamkan.

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Shubair menambahkan bahwa Ammouta akan tiba di Kairo malam ini bersama seluruh staf teknisnya, sambil menyoroti bahwa pelatih asal Maroko tersebut memiliki kepribadian yang kuat dan disiplin yang tinggi, serta mendapat pujian luas dari para pemain dan pejabat klub yang pernah bekerja dengannya.

Shubair juga menyebutkan bahwa Al-Ahly akan memperkenalkan Ammouta secara resmi dalam konferensi pers besok, sebelum pelatih baru tersebut memimpin sesi latihan pertama tim segera setelah konferensi berakhir.

Ia menyimpulkan bahwa manajemen Al-Ahly telah memberi tahu Ammouta, sebelum kedatangannya, mengenai semua detail yang berkaitan dengan tim, sementara agen sang pelatih juga telah mengunjungi markas klub sebelumnya untuk mempelajari berbagai aspek organisasi dan teknis, sebagai persiapan menjelang dimulainya tugasnya secara resmi.

Al-Ahly telah mengakhiri musim lalu tanpa meraih gelar apa pun meskipun telah melakukan perkuatan skuad yang kuat, sementara di Liga Mesir mereka finis di posisi ketiga.

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