Setahun lalu, Lennart Karl mencatat terobosan bersama Bayern Munich. Gol pertamanya untuk tim utama klub asal Munich itu dicetak ke gawang Club Brugge, sekaligus menjadikannya pencetak gol termuda asal Jerman dalam sejarah Liga Champions. Gol tersebut bukan hanya bersejarah, melainkan juga indah. Karl lebih dulu melakukan dribel apik, lalu melepaskan tembakan akurat ke pojok kanan atas gawang. Para suporter Bayern Munich bahkan memilihnya sebagai gol terbaik bulan Oktober.

Gol itu membuat penyerang sayap kanan yang kala itu baru berusia 17 tahun tersebut menjadi sorotan di seluruh Eropa. Antusiasme terhadapnya segera memunculkan hal-hal yang tak biasa. Misalnya, pengamat sepakbola Inggris Micah Richards membacakan puisi yang ia tulis sendiri tentang Karl secara langsung di televisi: "Lennart Karl muda, setenang orang bijak, bermain jauh melampaui usianya. Dengan bakat dan semangat, ia mengangkat Bayern lebih tinggi. Bintang yang menerangi panggung, hadir menggebrak. Ia jelas berada di jalur yang tepat."

Karl juga mencetak gol dalam dua penampilan berikutnya di Liga Champions, melawan Arsenal dan Sporting Lisbon. Ia pun menggeser Kylian Mbappe sebagai pemain termuda yang mencetak gol dalam tiga pertandingan Liga Champions berturut-turut. Pada musim gugur 2025 itu, Karl bermain dengan begitu lepas. Mengenangnya kini terasa getir karena keluwesan tersebut sudah lama hilang. Justru di Liga Champions, kompetisi yang dahulu membawanya ke pusat perhatian, ia kini mengalami titik terendah dalam karier profesionalnya sejauh ini.

Dalam hasil imbang 3-3 melawan Viking Stavanger, pelatih Vincent Kompany memasukkannya ke susunan starter untuk ketiga kalinya musim ini. Catatan Karl: dua tembakan yang tidak berbahaya, tidak ada dribel yang berhasil, tidak memenangi satu pun duel, gegenpressing yang buruk dalam proses terciptanya gol 0-2, dan diganti saat turun minum. Apa yang terjadi pada pemain ajaib ini?

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Musim debut Lennart Karl yang menggembirakan berakhir dengan kegagalan tampil di Piala Dunia

Mulanya, mari kembali ke kunjungan Karl ke sebuah klub suporter pada jeda musim dingin lalu. Saat itu, ia menyebut Real Madrid sebagai "klub impian saya", pernyataan yang tentu saja memicu perdebatan besar. Untuk pertama kalinya, Karl menjadi sorotan publik bukan karena penampilannya di lapangan.

Pada awal paruh kedua musim, permainan Karl jauh lebih redup dan kurang beruntung dibandingkan pada musim gugur. Salah satu gambaran paling jelas muncul dalam pertandingan melawan TSG Hoffenheim pada awal Februari, ketika ia justru tersandung oleh rentetan gerakan step-over yang dilakukannya sendiri. Bola keluar lapangan, sementara pemain lawan Alexander Prass mengacungkan jempol dengan nada mengejek. Karl pun tiba-tiba sempat hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Mulai Maret, ia kembali tampil gemilang, sebelum robekan otot paha menghentikan langkahnya.

Seolah ingin tetap menarik perhatian selama absen akibat cedera, Karl hadir di tribune Allianz Arena untuk menyaksikan leg kedua perempat-final Liga Champions melawan "klub impiannya", Real Madrid, dengan pakaian serba merah muda yang tak biasa. Seperti ucapannya tentang Real, penampilannya itu juga memicu perdebatan publik: Bolehkah ia melakukannya? Tentu saja boleh! Namun, apakah perhatian yang tak terelakkan itu membantu konsentrasinya pada sepakbola adalah persoalan lain.

Karl kembali bermain tepat pada fase akhir musim dan menutup musim pertamanya dengan catatan mengesankan: 1.984 menit bermain dan, yang lebih mengesankan lagi, terlibat dalam 17 gol. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann pun memasukkannya ke skuad Piala Dunia dan bahkan memberi sinyal bahwa ia bisa menjadi starter. Karl dipandang sebagai tumpuan harapan besar Jerman, sampai ia mengalami robekan otot lagi dalam latihan dan harus meninggalkan pemusatan latihan timnas Jerman sambil menangis. Rehabilitasi, bukan Piala Dunia.

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Lennart Karl: Cetak gol di Elversberg, tetapi tetap bukan pemenang

Karl melewatkan seluruh masa pramusim Bayern Munich dan baru kembali bermain sebagai pemain pengganti pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart. "Itu perjalanan yang sangat, sangat berat," kenangnya kala itu. Justru ketika ia pertama kali tampil sebagai starter melawan Schalke 04 pada awal September, Bayern Munich melakukan kesalahan langkah pertamanya musim ini.

Melawan SV Elversberg, Karl kembali mendapat kesempatan menjadi starter dan bahkan mencetak gol. Namun, setelah pertandingan, ia tetap tidak tampak seperti pemain yang keluar sebagai pemenang. Di satu sisi, itu akibat selebrasinya yang provokatif tanpa perlu di depan tribun suporter Elversberg, yang membuatnya terus-menerus dicemooh. Di sisi lain, Kompany menariknya keluar sebagai bagian dari empat pergantian pemain segera setelah Elversberg menyamakan kedudukan. Baru dengan susunan pemain yang baru, Bayern benar-benar meningkatkan permainan dan akhirnya menang 2-1.

Karl absen saat Bayern tampil gemilang melawan Union Berlin berikutnya karena masalah otot. Bersama timnas Jerman, ia juga kurang menonjol dalam penampilan pertamanya di bawah Jürgen Klopp. Kini, ia diganti saat turun minum di Stavanger.

Lennart Karl di Bayern Munich: Rekan-rekannya juga kesulitan

Naik-turun seperti ini sepenuhnya wajar dalam perkembangan pemain berusia 18 tahun. Fakta bahwa situasinya saat ini terkadang sudah disebut sebagai krisis terutama menunjukkan betapa pesat perkembangannya musim lalu. Suporter dan petinggi klub tidak lagi memandang Karl sebagai pemain berbakat yang masih berkembang, melainkan sebagai anggota skuad sepenuhnya. Harapan terhadapnya pun berubah. Satu hal juga jelas: Siapa pun yang sengaja mengundang perdebatan, seperti dengan menyebut Real sebagai klub impian, mengenakan pakaian merah muda, melakukan rentetan step-over, dan berselebrasi di depan tribun suporter Elversberg, otomatis mendapat sorotan publik lebih besar. Penilaian terhadapnya pun menjadi lebih ekstrem ke segala arah.

Dalam sepakbola, keberanian adalah salah satu kekuatan utama Karl. Ia bukan pemain yang sekadar tampil aman. Dalam aksinya, baik saat menggiring bola maupun menembak, ia senang mengambil risiko besar. Hasilnya bisa sama sekali tidak berjalan baik atau justru luar biasa. Karena itu, lebih dari pemain lain, Karl bergantung pada performa, momentum, dan kemampuan bermain lepas. Saat ini, semua itu tidak ia miliki. Suatu saat, semuanya akan tiba-tiba kembali. Musim semi lalu pun ia bangkit lagi setelah melewati pekan-pekan sulit. Untuk sekarang, ia masih patut diberi ruang untuk melalui fase-fase seperti ini tanpa tekanan berlebihan. Namun, agar bisa bertahan dalam jangka panjang di Bayern Munich, ia perlu secara bertahap membuat penampilannya lebih konsisten, terutama saat bekerja tanpa bola.

Karl pasti akan terus mendapat kesempatan bermain karena skuad yang kecil dan jadwal yang padat, terlebih rekan-rekannya di lini serang Bayern juga tengah kesulitan karena berbagai alasan. Ismael Saibari, yang masuk menggantikannya saat turun minum di Stavanger, kembali ditarik keluar menjelang akhir pertandingan. Jamal Musiala masih berupaya kembali bermain. Serge Gnabry baru mulai berusaha menemukan lagi performa terbaiknya setelah cedera. Luis Diaz terlihat bermain tegang selama berminggu-minggu. Michael Olise akan absen karena skorsing pada laga Liga Champions berikutnya melawan Arsenal akibat kartu merahnya di Stavanger. Mungkin panggung terbesar ini justru menjadi waktu yang tepat bagi Karl untuk bangkit sepenuhnya.