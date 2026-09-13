Atletico Madrid kembali menemukan sentuhan kemenangan setelah menang atas tuan rumah Real Sociedad dengan skor 3-0, pada hari Minggu, dalam pekan kelima Liga Spanyol.

Atletico Madrid sebelumnya kalah dari Athletic Bilbao dengan skor tanpa balas 3-0 di La Liga, sebelum kembali kalah dari Liverpool dengan skor 2-1 di Liga Champions Eropa, sebelum akhirnya kembali meraih kemenangan hari ini.

Tiga gol Atletico dicetak oleh Alejandro Grimaldo (84 penalti), Jonathan David (menit 90), dan Giuliano Simeone (90+5).

Atletico Madrid menambah pundi-pundi poinnya menjadi 10 poin di posisi keempat klasemen La Liga, terpaut dua poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua, dan 5 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen, sementara koleksi poin Real Sociedad terhenti di angka 7 poin di posisi ke-12.

Babak pertama pertandingan Real Sociedad melawan Atletico Madrid berakhir imbang tanpa gol setelah babak pertama yang berimbang dengan penguasaan yang silih berganti, disertai sedikit dominasi dari tuan rumah, serta minimnya peluang yang jelas.

Peluang paling berbahaya didapat Real Sociedad, melalui sundulan Sucic setelah sepak pojok, dan tendangan bebas dari Sergio Gomez, sementara peluang Atletico meliputi sundulan dari Hojlund dan tembakan dari Kang-in Lee.

Babak kedua juga diawali dengan keseimbangan antara kedua tim, tetapi seiring pertandingan mendekati akhir, Atletico Madrid menolak untuk menutup laga dengan hasil imbang.

Atletico Madrid mencetak 3 gol beruntun untuk merengkuh 3 poin yang sangat berharga yang menempatkannya di empat besar La Liga.

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