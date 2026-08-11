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Menemani Salah? Paredes Kejutkan Trabzonspor: Argentina Lebih Dulu

Transfers
D. Nunez
Al Hilal
Trabzonspor
L. Paredes
M. Salah
Uruguay
Argentina
Mesir

Nunez Mendekat

Perkembangan di dalam tubuh klub Turki, Trabzonspor, berjalan sangat cepat. Klub ini tampak bertekad untuk mengubah peta persaingan pada musim baru, setelah masuk dengan kuat ke bursa transfer musim panas melalui langkah-langkah ambisius di lini serang dan lini tengah.

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Situs Turki "61saat" mengungkap bahwa Trabzonspor telah mencapai kemajuan besar dalam upaya mendatangkan penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, tak lama setelah memperkuat skuad dengan transfer Mohamed Salah.

Menurut situs tersebut, Trabzonspor telah mencapai kesepakatan awal dengan Nunez senilai 8 juta euro, sambil menunggu penyelesaian resmi transfer dalam beberapa jam ke depan. 

Situs itu menegaskan bahwa pemain tersebut telah menyetujui tawaran klub Turki itu, sementara satu-satunya hambatan yang tersisa adalah persetujuan klubnya saat ini, Al Hilal Saudi, untuk menanggung sebagian gajinya, sebuah keputusan yang diperkirakan akan keluar hari ini.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Super Lig
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Pengumuman resmi transfer ini diperkirakan akan dilakukan besok jika jawaban Al Hilal positif, sehingga menuntaskan salah satu transfer yang paling dinantikan oleh para suporter klub.

Nunez (27 tahun) memiliki catatan gol yang mencolok. Sepanjang kariernya sebagai pemain profesional, ia telah menjalani 306 pertandingan, mencetak 117 gol, dan memberikan 51 assist, hal yang menjadikannya tambahan lini serang kelas berat.

Di sisi lain, situs Turki tersebut menyebutkan bahwa upaya manajemen Trabzonspor dalam urusan lini tengah menemui jalan buntu, setelah gagalnya negosiasi dengan bintang Argentina, Leandro Paredes, pemain Boca Juniors.

Situs Turki itu mengutip surat kabar Argentina "Ole" yang menyebutkan bahwa orang-orang dekat pemain tersebut menegaskan bahwa penampilan gemilangnya baru-baru ini di Piala Dunia mengembalikan namanya dengan kuat ke garis depan bursa transfer Eropa, sehingga menarik perhatian beberapa klub.

Namun, orang-orang dekat itu sendiri mengakhiri polemik seputar masa depannya, dengan menegaskan bahwa Paredes bertekad untuk melanjutkan karier dan menetap di Argentina secara permanen untuk saat ini, sehingga menutup pintu bagi kepindahannya ke Liga Turki.

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Di antara satu transfer yang nyaris rampung dan satu lagi yang menguap, Trabzonspor terus melancarkan langkah-langkah intensifnya untuk memenuhi kebutuhan skuad sebelum musim dimulai.

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