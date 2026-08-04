Membenarkan apa yang diungkap Kooora baru-baru ini, klub Al-Hazem mengumumkan telah merekrut mantan target klub Al-Ahly Mesir, guna menggantikan mantan penyerang asal Suriah mereka, Omar Al-Somah, pada musim mendatang.

Al-Hazem merilis sebuah video melalui akun resmi mereka di situs "X", yang di dalamnya diumumkan perekrutan pemain asal Kongo, Afimico Pululu, mantan penyerang klub Polandia Jagiellonia Bialystok, dalam transfer bebas.

Sebelumnya Kooora telah menegaskan, pada tanggal 18 Juli lalu, bahwa Pululu menjalani tes medis di Tunisia, guna bergabung dengan klub Al-Hazem selama periode transfer musim panas ini.

Penyerang asal Kongo itu akan menjadi pengganti pemain Suriah Omar Al-Somah yang meninggalkan Al-Hazem seusai musim lalu berakhir, setelah satu musim yang ia habiskan bersama tim, di mana ia mencetak 9 gol dan menciptakan 1 assist dalam 26 pertandingan.

Pululu menampilkan performa istimewa bersama timnya asal Polandia pada musim lalu, di mana ia mencetak 21 gol dan menciptakan 8 assist dalam 47 pertandingan di berbagai kompetisi.

Penampilan paling menonjol dari pemain berusia 27 tahun itu terjadi pada musim 2024-2025, ketika ia meraih gelar pencetak gol terbanyak Liga Konferensi Eropa dengan koleksi 8 gol.

Performa Pululu mendorong tim Al-Ahly Mesir untuk bernegosiasi dengannya, guna merekrutnya selama periode transfer musim dingin lalu, menurut apa yang diungkap sejumlah laporan media, namun kesepakatan itu pada akhirnya tidak terwujud.

Pululu berusia 27 tahun, dan ia memulai kariernya sebagai pemain profesional bersama klub Swiss Basel, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, sebelum pindah ke klub Jerman Greuther Furth pada 2022, dan dari sana ke juara Polandia pada tahun berikutnya.

Sepanjang 3 tahun, Pululu tampil bersama Jagiellonia Bialystok dalam 134 pertandingan, di mana ia mencetak 56 gol, serta memberikan 17 assist, seiring kemampuannya untuk bermain sebagai sayap juga.