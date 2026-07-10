Mendy melontarkan kritik tajam setelah tersingkir dari Piala Dunia: Senegal layak mendapatkan federasi yang lebih baik

Edward Mendy, kiper tim nasional Senegal, melontarkan kritik tajam kepada Federasi Sepak Bola Senegal, seraya menuntut dilakukannya evaluasi menyeluruh setelah “Singa Teranga” tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Kiper Al-Ahli Saudi Arabia itu menegaskan bahwa timnas Senegal telah menyia-nyiakan peluang yang seharusnya bisa membawa mereka melaju lebih jauh dari babak yang telah mereka capai.

Mendy, yang absen dalam dua pertandingan terakhir Senegal karena cedera, memposting pesan panjang melalui akun resmi Instagram-nya, di mana ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di turnamen tersebut merupakan “kegagalan” yang membutuhkan refleksi serius dari semua pihak, bukan sekadar evaluasi yang bersifat formalitas belaka.

"Kegagalan ini merupakan sebuah kegagalan"

Kiper Al-Ahli Saudi itu memulai pesannya dengan mengakui bahwa tim nasional tidak mencapai apa yang sebenarnya mampu mereka raih.

“Kegagalan ini merupakan kegagalan. Kami memiliki potensi yang seharusnya memungkinkan kami melaju jauh di turnamen ini, namun kami tidak berhasil mewujudkannya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ia telah melakukan segala upaya untuk bisa tampil di pertandingan-pertandingan terakhir setelah cedera, namun usahanya tidak cukup, sambil berkata, “Saya telah melakukan segala upaya untuk pulih dari cedera dan kembali tepat waktu guna membantu tim hingga detik-detik terakhir, namun itu tidak cukup.”

Seruan untuk Evaluasi yang Sungguh-Sungguh

Mendy menegaskan bahwa partisipasi dalam turnamen sebesar Piala Dunia menuntut evaluasi serius terhadap segala hal yang terjadi di dalam tim nasional, seraya menyerukan untuk menghadapi kesalahan dengan keberanian.

Ia berkata, “Dan sekarang, kita harus berani menghadapi kenyataan apa adanya. Berpartisipasi dalam turnamen sebesar ini menuntut evaluasi yang menyeluruh dan mendalam, bukan sekadar evaluasi formalitas, melainkan upaya yang jujur dan tegas untuk menilai segala hal yang telah kita lakukan; apa yang membantu kita maju, dan yang terpenting, apa yang menghalangi kita mencapai tujuan.”

Ia menekankan bahwa mengakui kesalahan adalah satu-satunya jalan menuju perkembangan, sambil menambahkan, “Kenyataan yang sulit diterima seringkali justru yang paling mampu mendorong kita menuju perkembangan.”

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Pesan langsung kepada Federasi Sepak Bola Senegal

Mendy menyerukan peningkatan tingkat profesionalisme dalam sistem sepak bola Senegal, dengan pandangan bahwa mencapai puncak membutuhkan keputusan yang lebih berani.

“Jika kita ingin mencapai level tertinggi, kita harus berani mengajukan pertanyaan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, serta menaikkan standar dan ambisi kita,” ujarnya.

Ia mengakhiri pesannya dengan kritik tidak langsung kepada Federasi Sepak Bola Senegal, menegaskan bahwa para penggemar layak mendapatkan sistem yang mampu belajar dari kegagalan.

Ia menjelaskan, “Senegal layak memiliki tim nasional dan federasi yang mampu mengubah kegagalan menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi kemenangan. Adalah tanggung jawab kita untuk memenuhi harapan tersebut.”

Timnas Senegal telah tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar, setelah kalah dari Belgia dengan skor 3-2 pada babak perpanjangan waktu, dalam pertandingan yang tidak dihadiri Mendy karena cedera. Sejumlah bintang “Singa Teranga” pun terus menyampaikan pesan-pesan kritis setelah berakhirnya perjalanan timnas di turnamen tersebut.