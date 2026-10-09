Menurut media Spanyol As, mantan pemain tim nasional berusia 36 tahun itu ingin mendaftar untuk kursus kepelatihan khusus bagi pemain profesional aktif dan mantan pemain profesional yang diselenggarakan oleh federasi sepak bola Spanyol, RFEF. Dengan kelulusan tersebut, ia akan memiliki lisensi untuk melatih tim profesional di semua level. Kabarnya, Kroos sudah memiliki lisensi yang memungkinkannya melatih tim hingga maksimal divisi ketiga, tetapi di level profesional ia hanya diizinkan bekerja sebagai asisten pelatih.

Kroos dianggap sebagai salah satu pesepakbola tersukses dalam sejarah. Bersama Bayern Munich dan Real Madrid, ia total enam kali menjuarai Liga Champions, ditambah menjadi juara dunia bersama tim nasional Jerman pada 2014 di Brasil. Setelah meraih trofi Liga Champions terakhir bersama Real pada 2024 dan tampil di Euro yang digelar di kandang pada tahun yang sama, ia mengakhiri karier aktifnya.

Sejak saat itu, ia menjalankan sekolah sepak bola "Toni Kroos Academy" di Madrid. Selain itu, bersama sang saudara Felix, ia mengomentari perkembangan dunia sepak bola dalam podcast "Einfach mal Luppen". Kabarnya, mantan klubnya, Real, sudah mencoba membujuknya untuk mengambil peran baru. Presiden Florentino Perez disebut sudah menggelar pembicaraan dengan Kroos terkait hal tersebut, tetapi sejauh ini tampaknya belum membuahkan hasil.

Real Madrid belum meraih gelar besar sejak kepergian Kroos

Akankah setelah menyelesaikan kursus itu dengan sukses ia kembali sebagai pelatih? Di masa lalu, beberapa mantan pemain sudah lebih dulu mengumpulkan pengalaman awal sebagai pelatih di akademi milik Real sebelum kemudian melatih tim utama, misalnya Zinedine Zidane, Xabi Alonso, atau Alvaro Arbeloa.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Sejak kepergian Kroos pada 2024, Real menjalani periode paceklik dan tak lagi meraih gelar besar. Pada musim ini, Los Blancos yang dilatih Jose Mourinho tertinggal dari rival abadinya, Barcelona, di Primera Division. Saat ini mereka menempati peringkat keempat di klasemen, tertinggal enam poin dari Barca.