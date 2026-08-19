Dalam sebuah langkah yang melampaui batas sebuah transfer sepak bola biasa, bergabungnya bintang Spanyol Rodri ke Barcelona menimbulkan guncangan besar di bursa transfer, yang dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi meluas hingga memukul citra dan posisi klub di hadapan rival abadinya, Real Madrid.

Setelah pertarungan langsung dan sengit antara dua raksasa Spanyol untuk mendapatkan gelandang bertahan terbaik di dunia, pada akhirnya proyek pelatih Hansi Flick dan ambisi para pemain La Masia yang menang, sehingga Rodri memilih kostum Blaugrana meski ada berbagai godaan dari Madrid.

Jurnalis Spanyol Ramon Besa menganalisis dampak mendalam dari transfer ini dalam program "Què T'hi Jugues!" di radio "Cadena SER", dengan mengatakan: "Rodri adalah tambahan yang luar biasa bagi sebuah klub besar, karena di mata klub-klub lain, ia memperbaiki citra klub dan merepresentasikan sebuah lompatan kualitas."

Besa menilai bahwa dampak terbesar terletak pada dimensi moral dan kompetitif dari transfer ini, dengan menjelaskan: "Ini adalah langkah yang luar biasa dari sudut pandang bursa transfer, karena selain apa yang bisa ia berikan sebagai pemain, ia adalah pemain yang kau rebut dari Real Madrid dan membuat mereka mengatakan bahwa mereka lebih memilihmu ketimbang dirinya."

Di sisi teknis, Besa berpendapat bahwa dampak Rodri akan menjadi kunci dalam membangun tim yang ambisius, dengan mengatakan: "Tim ini, agar menjadi ambisius, membutuhkan posisi-posisi yang jelas: yang pertama bergabung adalah penjaga gawang, dan kini kami kekurangan seorang gelandang bertahan yang memiliki peran menentukan, lalu muncullah Rodri."

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Dengan bergabungnya pemain ini, Barcelona akhirnya memiliki tulang punggung yang bisa dijadikan fondasi pembangunan, sebagaimana ditambahkan Besa: "Fondasi tim mana pun bisa dibangun di atas dasar ini, Barcelona saat ini memiliki penjaga gawang yang bagus, seorang bek tengah yang luar biasa seperti Cubarsi, dan seorang gelandang bertahan seperti Rodri; dengan begitu kau memiliki tulang punggung tim."

Dengan tulang punggung baru ini, Barcelona bisa menetapkan target-target ambisius untuk melewati kekecewaan mereka di Eropa, berangkat dari sebuah prinsip yang diyakini Besa: "Memenangi Liga Spanyol memudahkan untuk memenangi Liga Champions Eropa."