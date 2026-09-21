Mencoret Memphis memicu keheranan: "Dia seharusnya diberi kesempatan oleh Xavi"

Keputusan pelatih timnas Xavi mencoret Memphis Depay memicu keheranan Eljero Elia. Menurut mantan penyerang sayap itu, top skor sepanjang masa timnas Belanda harus selalu dipanggil.

"Anda tentu akan menduga Xavi memberinya kesempatan. Dia sekarang jauh lebih bugar ketimbang saat Piala Dunia, saya kira. Dan di sana dia juga jarang bermain. Jadi dia memang harus diberi kesempatan," nilai Elia pada Senin dalam Rondo di Ziggo Sport.

"Apakah Memphis masih bisa bernilai bagi timnas Belanda? Ya, tentu saja! Dengan semua pemain muda itu. Bukan tanpa alasan dia menjadi top skor," ujar mantan pemain internasional Belanda itu, merujuk pada 55 gol dalam 112 penampilan internasional milik penyerang Corinthians tersebut.

"Tragedi yang mengiringi Memphis tentu saja adalah dia selalu berkutat dengan cedera di semua turnamen besar," keluh rekan satu meja Wim Kieft. "Anda tahu bahwa, asalkan bugar, Anda selalu bisa kembali mengandalkannya. Bukan berarti Memphis sudah habis. Tapi mari kita lihat dulu bagaimana perkembangan pemain-pemain lain."

Youri Mulder menyinggung adanya "sinyal keras" dari Xavi kepada Memphis. "Sebentar lagi Anda akan memainkan banyak pertandingan, juga bisa banyak melakukan pergantian, dan satu striker juga kembali absen," kata analis itu, merujuk pada Donyell Malen yang cedera.

Xavi merasa sulit untuk memberi tahu Memphis bahwa dia dicoret dari timnas Belanda. "Saya mengenalnya dengan baik. Saya punya hubungan yang baik dengannya. Dia menerimanya dengan sangat luar biasa. Reaksinya sangat dewasa dan dia sepenuhnya memahami keputusan saya," kata pelatih timnas itu pada Senin dalam sebuah sesi media.

"Meski begitu, fakta bahwa Memphis kini tidak ada di dalam skuad bukan berarti dia sudah memainkan laga terakhirnya untuk timnas Belanda. "Pintunya belum tertutup. Bukan untuk Memphis, bukan untuk siapa pun."