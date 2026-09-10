Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, menuduh salah satu pemain Porto telah "melecehkannya" selama kemenangan Manchester City (2-0), pada hari Selasa lalu dalam pekan pertama fase pertama Liga Champions Eropa.

Haaland, pencetak dua gol The Citizens, terlibat bentrokan dengan pemain Porto, Pablo Rosario, di Stadion Dragao, yang berujung pada kartu kuning bagi kedua pemain.

Sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "Telegraph", Haaland mengklaim setelah pertandingan berakhir bahwa bek Porto tersebut mencoba meraba bokongnya saat mereka bentrok.

Haaland mengatakan dalam pernyataan kepada televisi Norwegia: "Saya sangat ingin mencetak hat-trick, dan tampaknya ia (Rosario) sangat berhasrat untuk mencegah saya mewujudkannya. Hal itu sedikit menarik. Anda akan melihat foto dirinya sedang meraba bokong saya. Akan menarik untuk melihat foto itu."

Bentrokan Haaland dan Rosario terjadi pada babak kedua, setelah adu mulut antara para pemain dan staf teknis di lorong saat jeda. Ketika para pemain menuju ruang ganti, para ofisial Porto mengikuti wasit menuju lorong, dan mereka kesal dengan kiper cadangan Manchester City, Marcus Bettinelli.

Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Eropa akan mengevaluasi bentrokan tersebut dan mempertimbangkan laporan yang diajukan oleh delegasi pertandingan Stephanie Forde dan wasit Szymon Marciniak, dan salah satu pihak dapat dikenai denda finansial jika terbukti terjadi saling pukul selama bentrokan.

Gol pertama Haaland ke gawang Porto merupakan gol sundulan ketiganya dalam 4 pertandingan sejak ia memangkas rambut panjangnya, dan ia mengatakan bahwa ia juga berlatih sundulan di halaman belakang rumahnya bersama ayahnya, Alf-Inge, mantan gelandang Manchester City.

Haaland menambahkan: "Selama bertahun-tahun, saya banyak bekerja untuk meningkatkan sundulan. Saya mengembangkannya secara signifikan hingga menjadi salah satu kekuatan dalam penampilan saya. Saya rasa banyak dari itu berkat pengalaman. Faktanya, dua hari lalu saya berlatih sundulan bersama ayah saya di halaman."

Ia menutup pernyataannya: "Saya tidak tahu apa-apa soal istirahat. Saya sama sekali tidak punya bayangan. Tidak mudah mendapatkan istirahat di bidang ini. Selama jeda internasional, kami memainkan empat pertandingan dalam rentang sepuluh atau sebelas hari, jadi hal itu tidak mudah. Namun Anda harus berusaha menemukan beberapa hari di sana-sini untuk memberi otak Anda sedikit istirahat. Hal itu tidak mudah, tetapi Anda hanya perlu berusaha."

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