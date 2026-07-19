Mencetak dua gol saja tidak cukup!.. Apa yang dibutuhkan Messi untuk merebut gelar top skor Piala Dunia?

Para penggemar sepak bola menantikan final Piala Dunia 2026 hari ini antara Argentina dan Spanyol, sementara perhatian juga tertuju pada persaingan sengit perebutan Sepatu Emas, yang kini hanya tersisa antara Lionel Messi dan Kylian Mbappé.

Mbappé mengakhiri perjalanannya di turnamen ini setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Inggris atas Prancis 6-4 pada pertandingan perebutan tempat ketiga, sehingga mengoleksi total 10 gol dan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, sementara Messi memiliki 8 gol menjelang pertandingan final, sehingga ia masih memiliki 90 menit, atau mungkin 120 menit, untuk membalikkan keadaan.

Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa mencetak dua gol sudah cukup untuk menjadikan Messi sebagai top skor turnamen, kenyataannya lebih rumit dari itu. Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengutamakan jumlah gol terlebih dahulu, kemudian jumlah assist jika terjadi kesamaan skor, dan jika masih imbang, maka akan ditentukan berdasarkan pemain yang bermain dalam waktu paling sedikit selama turnamen.

Baik Messi maupun Mbappé saat ini memiliki 4 assist, yang berarti jika kapten Argentina itu mencetak dua gol saja, total golnya akan menjadi 10, sehingga ia akan imbang dengan bintang Prancis tersebut dalam hal jumlah gol dan assist; namun, keunggulan akan jatuh kepada Mbappé.

Hal ini disebabkan karena Mbappé menyelesaikan turnamen setelah bermain selama 698 menit, sementara Messi telah bermain 618 menit sebelum final, dan dengan partisipasinya di pertandingan final, total menit bermainnya akan mencapai setidaknya 708 menit jika pertandingan berakhir pada waktu normal, atau 738 menit jika berlanjut ke dua babak tambahan, yang memberikan keunggulan bagi penyerang Prancis tersebut dalam kriteria menit bermain.

Oleh karena itu, cara termudah bagi Messi untuk memenangkan Sepatu Emas adalah dengan mencetak 3 gol di final untuk langsung melampaui Mbappé, atau mencetak dua gol sekaligus memberikan setidaknya satu assist, sehingga totalnya menjadi 10 gol dan 5 assist, mengungguli bintang Prancis tersebut dalam kategori assist tanpa perlu bergantung pada jumlah menit bermain.

Persaingan ini tidak hanya terbatas pada gelar pencetak gol terbanyak edisi saat ini, tetapi juga meluas ke daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah Mbappé meningkatkan total golnya menjadi 22 gol dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, mengungguli Messi yang memiliki 21 gol.

Kapten Argentina ini juga akan memiliki kesempatan untuk merebut kembali rekor bersejarah tersebut, karena mencetak dua gol di final akan meningkatkan jumlah golnya menjadi 23, sehingga kembali memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang masa, sekaligus menggabungkan prestasi individu dengan kesempatan memimpin timnas negaranya menuju gelar dunia baru.

Final ini juga akan memiliki arti khusus bagi Messi secara individu, karena sepanjang kariernya ia belum pernah meraih penghargaan Sepatu Emas di Piala Dunia, meskipun telah berpartisipasi dalam enam edisi turnamen tersebut.

Bintang Argentina ini nyaris meraih penghargaan tersebut di Piala Dunia 2022, setelah mencetak 7 gol dan memimpin timnas negaranya meraih gelar juara, namun ia harus puas berada di peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak di belakang Kylian Mbappé, yang mengakhiri turnamen dengan 8 gol, sementara Messi meraih penghargaan Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen.

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