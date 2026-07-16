Wayne Rooney, mantan bintang Manchester United, melontarkan kritik tajam kepada Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris asal Jerman, setelah kekalahan 2-1 dari Argentina, Rabu kemarin, di semifinal Piala Dunia 2026.

Rooney menegaskan bahwa Thomas Tuchel "mengundang masalah" dengan perubahan taktik pertahanannya.

Tim Tiga Singa sempat memimpin atas Argentina hingga menit ke-85, namun mereka runtuh di akhir pertandingan dan kalah dengan skor 2-1.

Anthony Gordon berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-55, dan setelah itu pelatih Tuchel berusaha memperketat pertahanannya menghadapi lawan.

Pelatih Inggris itu memasukkan Ezri Konsa menggantikan Gordon pada menit ke-72, lalu langsung memasukkan Dan Burn dan Niko O’Reilly menggantikan Reece James dan Declan Rice yang cedera.

Mengenai pergantian pemain yang dilakukan Tuchel, Rooney mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "The Sun": "Kami telah menempatkan diri dalam posisi yang sangat baik, namun kami tidak tahu apa yang harus dilakukan."

Dia melanjutkan: “Kami mundur ke belakang, dan membiarkan mereka menekan kami. Mereka membuat kami tertekan dan tim pun runtuh. Begitu mereka mencetak gol pertama, sudah pasti mereka akan mencetak gol kedua.”

Dia menambahkan: “Ketika unggul, Anda harus mempertahankan keunggulan itu. Kami unggul satu gol, lalu mundur ke belakang, melakukan pergantian pemain, dan bermain dengan lima atau enam bek. Jika Anda membiarkan Messi dan Argentina menyerang Anda, Anda akan mendatangkan masalah bagi diri sendiri.”

Enzo Fernández mencetak gol indah dari jarak jauh pada menit ke-85, sementara Lautaro Martínez mengunci kemenangan dengan sundulan pada menit ke-92.

Tuchel memasukkan Ivan Toney dan Marcus Rashford pada menit ke-96, tetapi kerusakan sudah terjadi.

Rooney menambahkan: “Para suporter ini telah menghabiskan banyak uang untuk berada di sini. Saya mengharapkan lebih dari pertandingan ini. Argentina adalah juara dunia. Kami tahu itulah yang akan menjadi pembeda.”

Dia melanjutkan: “Pergantian pemain yang kami lakukan tidak membuahkan hasil. Kami merasa sangat kecewa. Terkadang Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk memenangkan turnamen seperti ini.”