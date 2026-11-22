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Luciano Spalletti mencapai tonggak bersejarah di bangku pelatih Juventus pada Minggu dengan menjalani laga ke-600 sepanjang kariernya di Serie A. Pelatih berpengalaman itu memanfaatkan momen tersebut untuk menanggapi spekulasi soal masa depannya setelah timnya tampil dominan pada babak kedua melawan Venezia di Allianz Stadium.

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Spalletti capai tonggak bersejarah di tengah tekanan

Pelatih Juventus Spalletti menandai penampilan ke-600-nya di bangku pelatih Serie A dengan kemenangan telak 4-0 atas Venezia , tetapi suasana pada awal pertandingan jauh lebih tidak bersahabat. Suporter Juventus mencemooh tim mereka sendiri saat jeda, ketika belum banyak tanda bahwa mereka akhirnya akan meraih kemenangan semeyakinkan itu atas tim asuhan Davide Nicola.

Saat ditanya tentang masa depannya dan targetnya setelah mencapai tonggak 600 laga di sepakbola Italia, mantan pelatih Napoli itu memilih menanggapi rumor tersebut dengan berkelakar. "Dengan segala hal yang dikatakan orang, apa target karier Anda setelah mencapai 600 laga? Mencapai laga ke-601 adalah jawabannya, karena apa pun bisa terjadi dalam sepakbola," candanya saat berbicara kepada media seusai pertandingan.

Woltemade menjadi pemantik

Titik balik pertandingan terjadi saat jeda ketika Nick Woltemade dimasukkan menyusul cedera Kerim Alajbegovic. Pemain pengganti itu langsung memberikan dampak dengan memecah kebuntuan setelah upaya Weston McKennie yang meleset dari sasaran jatuh tepat ke arahnya. Gol pembukanya memicu perubahan besar: Teun Koopmeiners mencetak gol kedua, lalu Juan Cabal menyundul bola untuk gol ketiga. Randal Kolo Muani kemudian melengkapi kemenangan telak 4-0 lewat titik penalti setelah ia sendiri memenangkan hadiah penalti tersebut.

Pelatih berpengalaman itu segera memuji para pemainnya atas perubahan mentalitas setelah jeda. Ia menilai timnya akhirnya menerapkan pendekatan kolektif yang absen sepanjang 45 menit pertama. "Mereka tampil pada babak kedua dengan menentukan pilihan, mengambil keputusan, mengalirkan bola dengan lebih lancar, dan berusaha bermain dengan gagasan sebagai sebuah tim," kata Spalletti kepada DAZN Italia.

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Mencari solusi untuk Kolo Muani

Meski Kolo Muani mencetak gol, Spalletti mengakui mantan penyerang Paris Saint-Germain itu masih beradaptasi dengan peran yang tidak sesuai dengan kecenderungan alaminya. "Saya setuju Kolo Muani lebih nyaman di sisi kiri, tetapi dengan banyaknya pertandingan ini, saya membutuhkan seseorang yang bisa bermain sebagai penyerang tengah," jelas sang pelatih saat membahas susunan taktiknya. Kemenangan itu juga penting bagi Juventus karena membawa perolehan mereka menjadi 21 poin dan mengangkat mereka ke peringkat keenam klasemen, lima poin di belakang Como yang menempati posisi keempat.

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Spalletti memaparkan persoalan kedalaman skuad yang membatasi pilihannya. Ia menyebut sejumlah pemain sayap lain, seperti Nico Gonzalez, Francisco Conceicao dan Edon Zhegrova, bersaing untuk mengisi posisi di sisi lapangan. "Jadi, saya harus mendorongnya dan menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya di tengah. Namun, ia harus menciptakan ruang itu lewat pergerakannya agar bisa berlari ke sana. Saat menerima bola dengan seorang pemain di belakangnya, ia sudah menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang ia sukai. Namun, ia bisa bergerak ke posisi itu, alih-alih hanya berdiri menunggu untuk menerima bola," tambahnya.

Mencari konsistensi di balik kecemerlangan

Pelatih itu juga memberikan pujian sekaligus kritik kepada Edon Zhegrova, yang mencerminkan dua sisi penampilan Juventus. Zhegrova berperan penting dalam menciptakan peluang, tetapi juga membuat staf pelatih frustrasi karena beberapa kali lalai saat bertahan. Juventus kini menghadapi pekan yang padat. Mereka akan menjamu Omonoia di Liga Europa pada Kamis sebelum bertandang menghadapi Como pada Minggu.

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"Zhegrova adalah pemain yang luar biasa karena terkadang ia melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa ia jelaskan sendiri. Ia punya kecerdikan itu dan, ketika sesuatu tampak mustahil, ia menghadirkan momen yang tak tertulis dalam buku taktik mana pun. Namun, terkadang ia bergerak tanpa tujuan, kehilangan fokus dari pertandingan, dan kehilangan bola, seperti saat Bremer harus turun tangan membereskan situasi. Sikap dalam bermain sepakbola menjadi sangat penting karena beberapa momen saja tidak cukup. Anda harus konsisten sepanjang pertandingan," pungkas Spalletti.