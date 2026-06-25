Dalam beberapa jam terakhir, terjadi lonjakan harga yang signifikan pada beberapa tiket yang dijual kembali untuk pertandingan antara Arab Saudi dan Cape Verde di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG", dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Menurut laporan media yang dikutip oleh surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi, terdapat 94 tiket yang tersedia untuk pertandingan Mesir melawan Arab Saudi di situs-situs penjualan kembali.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa harga tiket-tiket tersebut bervariasi sesuai kategori, mulai dari 511 dolar AS—setara dengan 1.900 riyal—hingga 3.040 dolar AS—setara dengan 11.400 riyal Saudi.

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Tim nasional Saudi Arabia saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin klasemen dengan raihan 4 poin.