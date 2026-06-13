Menarik rambut dan bersenggolan dengan penjaga gawang... Perubahan aturan baru di Liga Premier

Asosiasi Liga Primer Inggris mengumumkan bahwa menarik rambut lawan "tidak akan secara otomatis berakibat pada kartu merah langsung", sesuai dengan perubahan yang diterapkan pada pedoman wasit untuk musim depan.

Asosiasi tersebut menambahkan, dalam sebuah pernyataan, bahwa kartu merah akan diberikan jika menarik rambut dilakukan dengan "kekuatan berlebihan dan/atau kekerasan", sementara insiden yang dianggap disengaja, namun tanpa penggunaan kekuatan berlebihan, akan dihukum dengan kartu kuning.

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Perubahan ini muncul setelah bintang Manchester United, Lisandro Martínez, bek Everton, Michael Keane, dan pemain Sunderland, Daniel Ballard, diusir karena menarik rambut lawan pada musim lalu, menurut kantor berita "Reuters".

Penjelasan ini merupakan bagian dari serangkaian prinsip yang lebih luas, yang menentukan bagaimana wasit menerapkan peraturan permainan pada musim depan.

Asosiasi tersebut menyatakan bahwa kasus-kasus penarikan lawan akan ditinjau lebih ketat, dengan mendorong wasit untuk menghukum tindakan yang tidak berkaitan dengan sepak bola, yang memiliki dampak nyata terhadap lawan.

Selain itu, wasit akan lebih memperhatikan perlindungan kiper, serta menghukum pemain yang melakukan kontak fisik tanpa upaya nyata untuk memainkan bola, jika hal tersebut memengaruhi kemampuan kiper untuk menahan bola.