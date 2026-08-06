Penyerang Barcelona asal Spanyol, Ferran Torres, telah menentukan masa depannya setelah menyatakan persetujuannya untuk pindah ke Paris Saint-Germain, sembari menunggu dimulainya negosiasi resmi antara kedua klub dalam beberapa hari mendatang.

Menurut laporan surat kabar Sport, pemain internasional Spanyol tersebut telah memberikan lampu hijau kepada manajemen Saint-Germain untuk bergerak secara resmi guna bernegosiasi dengan Barcelona, setelah ia yakin dengan proyek olahraga yang ditawarkan pelatih Luis Enrique kepadanya.

Torres sebelumnya sempat mengisyaratkan dalam pernyataannya bahwa ia terbuka untuk menjalani pengalaman baru, seraya menegaskan bahwa segala kemungkinan tetap terbuka dalam dunia sepak bola, terutama jika ia menerima tawaran yang memenuhi ambisinya baik dari segi olahraga maupun finansial.

Laporan tersebut menambahkan bahwa komunikasi antara pemain dan klub asal Paris itu tidak baru terjadi dalam beberapa hari terakhir, melainkan telah dimulai sejak beberapa pekan lalu. Enrique memainkan peran penting dalam meyakinkan penyerang Barcelona untuk pindah ke sang juara Eropa, dengan janji memberinya peran utama dalam proyek tim.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Torres telah memberi tahu para petinggi Saint-Germain mengenai keputusannya sebelum liburan musim panasnya berakhir, sehingga klub Prancis tersebut kembali bergerak dan membuka jalur komunikasi dengan Barcelona, sebagai persiapan untuk mengajukan tawaran resmi guna merampungkan transfer ini.

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Meski Barcelona menyatakan keinginannya untuk mempertahankan sang pemain, manajemen klub tidak keberatan mempertimbangkan tawaran finansial besar apa pun, mengingat kebutuhan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan mendanai transfer lain selama bursa transfer.

Hal ini terjadi di saat Barcelona terus berupaya memperkuat lini serangnya, karena mereka masih menantikan perkembangan berkas perekrutan pemain Argentina, Julian Alvarez, sementara penjualan Ferran Torres dapat memberikan manajemen Katalan itu keleluasaan finansial yang lebih besar untuk mewujudkan target-target mereka di bursa transfer.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain berupaya membangun kembali lini serangnya setelah kepergian Randal Kolo Muani ke Juventus, transfer yang menyediakan likuiditas finansial bagi klub Prancis tersebut yang mungkin digunakan untuk mendanai perekrutan Torres.

Surat kabar itu menegaskan bahwa semua pihak kini telah mengetahui alur transfer ini, dengan adanya keinginan bersama untuk merampungkannya sebelum para pemain internasional Spanyol kembali ke sesi latihan Barcelona pekan depan. Ini berarti negosiasi dapat berlangsung jauh lebih cepat dalam beberapa hari mendatang jika Paris Saint-Germain mengajukan tawaran resminya.