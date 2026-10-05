Bintang asal Prancis, Kylian Mbappe, kembali ke Madrid pada Senin pagi ini setelah melakukan kunjungan ke Prancis yang memicu kontroversi besar.

Jeda internasional kali ini tidak berjalan sesuai harapannya. Pada laga perdana Zinedine Zidane sebagai pelatih timnas Prancis, Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan atas Turki, namun ia meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera akibat terkilir pada lutut kirinya.

Setelah menjalani sebagian masa pemulihannya di Paris, dan terlihat berada di sebuah kelab malam di ibu kota, Kylian Mbappe melanjutkan program rehabilitasinya.

Dalam gambar-gambar yang dirilis program "El Chiringuito", mantan pemain Paris Saint-Germain itu tampak berada di landasan bandara bersama kekasihnya, Ester Exposito.

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Masih harus dilihat kapan Mbappe akan mampu melanjutkan latihan, serta bagaimana sifat hubungannya dengan sang pelatih Jose Mourinho setelah pesan yang disampaikan pemain itu kemarin.

Mbappe memicu kontroversi lewat pesan misterius

Kylian Mbappe memicu babak kontroversi baru di Madrid setelah ia mengunggah foto-foto dirinya saat menjalani latihan fisik di atas treadmill dan mengayuh sepeda, bersamaan dengan masa pemulihannya dari cedera. Namun yang mencuri perhatian bukanlah kemunculannya dalam sesi latihan, melainkan pesan misterius yang terkandung dalam salah satu foto, yang mengingatkan kembali pada pernyataan Jose Mourinho soal profesionalisme para pemain Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Mbappe tampak dalam salah satu story-nya tersenyum di depan kamera, sementara pada latar belakang terdengar lagu "Buenas noticias.. los malos", disertai kata-kata: "Siapa yang jahat? Yang sangat jahat?", yang membuka pintu bagi beragam penafsiran di Madrid, terutama dengan munculnya sepeda dalam salah satu foto.

Foto itu memperoleh bobot yang lebih besar akibat pernyataan terbaru Mourinho, yang membahas pentingnya seorang pesepak bola untuk bersikap profesional sepanjang waktu, seraya memperingatkan agar tidak melakukan sejumlah aktivitas yang bisa membuatnya berisiko cedera, salah satunya bersepeda.

Dari sinilah muncul kaitan di Madrid antara foto Mbappe dan pernyataan sang pelatih asal Portugal, sebab kemunculan bintang Prancis itu di atas sepeda, meski merupakan bagian dari program fisik dan rehabilitasinya, membawa kembali ucapan Mourinho ke permukaan dengan cara yang sulit diabaikan.

Sensitivitas situasi ini kian meningkat karena Mbappe memang tengah melalui periode di mana seluruh pergerakannya berada di bawah pengawasan ketat, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis akibat cedera lutut, lalu melanjutkan program penyembuhannya di luar Madrid atas izin klub.

Mbappe tidak secara langsung menyinggung Mourinho maupun pernyataannya, dan tidak ada yang memastikan bahwa unggahan foto itu merupakan pesan yang sengaja ditujukan kepadanya. Namun kebetulan munculnya sepeda bersamaan dengan lirik lagu yang misterius itu memberi ruang luas bagi penafsiran di lingkungan Madrid.