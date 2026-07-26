Menanti Sikap Liverpool, Brighton Ketuk Pintu Barcelona dengan Tawaran Resmi

Masa depan winger asal Swedia, Roni Bardaji, kian memanas seiring mendekatnya akhir bursa transfer musim panas, di mana klub Inggris Brighton mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkan pemain Barcelona berusia 20 tahun itu, dalam sebuah kesepakatan yang kini bergantung pada kepergian bintang asal Gambia, Yankuba Minteh, ke Liverpool, sementara klub Katalan bersikeras menyertakan klausul beli kembali untuk memastikan mereka dapat memulangkannya di masa depan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Brighton berada di puncak daftar klub yang berminat mendatangkan pemain Swedia tersebut, yang tidak mendapat cukup kesempatan musim lalu setelah keikutsertaannya hanya terbatas pada 871 menit saja, terpengaruh oleh persaingan sengit dari bintang muda Lamine Yamal untuk posisi sayap kanan.

Kesepakatan bersyarat

Kendati Brighton telah mengajukan tawaran resmi, rampungnya kesepakatan ini tetap tergantung pada perkembangan penting berupa kepindahan Minteh ke Liverpool, di mana "The Reds" memantau winger asal Gambia itu dari dekat. Jika ia pergi, klub Inggris tersebut akan langsung memulai upaya seriusnya untuk memastikan perekrutan pemain Swedia itu.

Brighton bersaing untuk merebut tanda tangan Bardaji dengan beberapa klub Eropa lainnya yang menyatakan minat untuk memantau situasi, namun klub pantai selatan Inggris ini tetap yang paling serius dalam negosiasi sejauh ini.

Keyakinan Bardaji akan perlunya kepergian

Situasi menjadi semakin tegang dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah kedatangan pemain Inggris Anthony Gordon ke skuad Barcelona, yang menambah opsi serangan yang tersedia bagi pelatih Hansi Flick, dan meyakinkan Bardaji, yang kontraknya berlaku hingga Juni 2029, bahwa ia sangat membutuhkan kepindahan dengan status pinjaman untuk membuktikan kelayakannya dan mendapatkan waktu bermain yang reguler.

Pemain Swedia itu memberikan prioritas pada destinasi mana pun yang menjamin dirinya bermain sebagai pemain inti, sejalan dengan keinginannya untuk mengembangkan kariernya dan memperoleh pengalaman yang diperlukan di level tertinggi.

Barcelona berpegang teguh pada klausul pemulangan

Di sisi lain, Barcelona menolak sepenuhnya untuk melepas salah satu bakat mudanya yang paling menonjol, dan klub Katalan itu tengah mengkaji skema transfer yang menyertakan klausul beli kembali, yakni mekanisme yang menjamin pemain bermain secara reguler di destinasi barunya tanpa mengorbankan kemungkinan untuk memulangkannya di masa depan apabila levelnya berkembang.

Baik direktur olahraga klub maupun pelatih Hansi Flick masih sangat percaya pada kualitas teknis Bardaji dan kemampuan luar biasanya dalam menembus pertahanan lawan, yang membuat klub berhati-hati untuk tidak kehilangannya secara permanen mengingat potensi menjanjikan yang dimilikinya.