Menanti Senegal.. Aliansi Tiga Negara Resmi Mencalonkan Diri Menjadi Tuan Rumah Piala Afrika

Federasi Sepak Bola Niger secara resmi mengumumkan pengajuan proposal bersama oleh Burkina Faso, Mali, dan Niger untuk menjadi tuan rumah putaran final Piala Afrika 2032, sehingga trio ini menjadi kandidat pertama yang secara resmi diumumkan untuk menggelar edisi kontinental tersebut enam tahun mendatang.

Federasi Sepak Bola Niger, dalam sebuah pernyataan resmi, menegaskan bahwa mitranya di tingkat Afrika telah secara final menyetujui permohonan pernyataan minat yang diajukan oleh ketiga negara tersebut, sebagai respons atas undangan yang dikeluarkan CAF pada awal Juli untuk menerima proposal dari pihak-pihak yang berkeinginan menyelenggarakan Piala Afrika edisi 2028, 2032, dan 2036.

Dalam pernyataan Federasi Niger disebutkan, "Federasi Sepak Bola Niger memberitahukan kepada opini publik nasional dan keluarga besar sepak bola bahwa Konfederasi Sepak Bola Afrika secara resmi menegaskan bahwa pernyataan minat Burkina Faso, Mali, dan Niger untuk menyelenggarakan Piala Afrika 2032 telah disetujui."

Apakah Senegal Akan Mencalonkan Diri?

Proposal ketiga negara yang tergabung dalam Aliansi Negara-Negara Sahel (AES) ini menjadi pencalonan resmi pertama untuk menjadi tuan rumah edisi 2032, menunggu kemungkinan masuknya Senegal dalam persaingan, setelah sebelumnya menyatakan minatnya untuk menyelenggarakan turnamen tersebut pada Mei lalu melalui mantan Menteri Olahraga Khady Diène Gaye.

Proposal bersama ini merupakan langkah baru dari ketiga negara untuk memperkuat kehadiran mereka di kancah olahraga, di tengah upaya mereka menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di benua Afrika untuk pertama kalinya dalam bentuk kolektif seperti ini.

Libya Masuk Perebutan 2028

Dalam perebutan tuan rumah Piala Afrika 2028, Libya telah secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk menyelenggarakan turnamen tersebut, yang akan menjadi edisi terakhir sebelum diberlakukannya sistem penyelenggaraan kompetisi setiap empat tahun sekali sebagai pengganti sistem yang berlaku saat ini.

Masuknya Libya menjadi kejutan dalam perebutan hak penyelenggaraan, terutama setelah beberapa negara lain menyatakan niat untuk mencalonkan diri tanpa mengajukan proposal resmi, di antaranya Mesir, duet Botswana dan Afrika Selatan, ditambah Ethiopia.

Sementara itu, Maroko, tuan rumah edisi terakhir Piala Afrika, telah menyatakan tidak berkeinginan mencalonkan diri untuk menyelenggarakan edisi mendatang mana pun dari turnamen tersebut, meskipun laporan-laporan menyebutkan adanya keinginan di dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk membujuknya kembali masuk ke perebutan hak penyelenggaraan, terutama dengan masih adanya kekhawatiran terkait kesiapan proposal Kenya, Uganda, dan Tanzania untuk menjadi tuan rumah edisi 2027.