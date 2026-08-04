Barcelona terus mengevaluasi status salah satu transfer muda paling menonjol mereka menjelang dimulainya musim baru, di saat staf pelatih menanti kepastian nasib sang pemain dalam sistem tim, meski berbagai langkah telah diambil klub setelah merekrutnya pada musim panas ini.

Surat kabar Sport mengungkap bahwa winger asal Belgia, Jesse Bisiwu, memang sudah muncul dalam daftar skuad tim utama di situs resmi Barcelona, meski status akhirnya belum ditentukan, sebab hingga kini ia belum didaftarkan sebagai pemain tim utama.

Sebelumnya, Barcelona telah resmi mengumumkan perekrutan Bisiwu dari Club Brugge dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, sebelum menggelar seremoni perkenalannya yang dihadiri presiden klub Joan Laporta, usai merampungkan transfer senilai 8,5 juta euro, ditambah bonus tambahan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pencantuman sang pemain dalam daftar skuad tim utama di situs resmi "melampaui sekadar penafsiran sebagai pembaruan biasa", sebab hal itu mencerminkan kepercayaan manajemen olahraga terhadap potensinya lebih dari sekadar keputusan administratif final, karena mereka menilai sang pemain, meski baru berusia 18 tahun dan minim pengalaman di level profesional, memiliki modal yang membuatnya layak berkembang di dekat tim utama.

Baca juga: Meski Ada Tawaran Menggiurkan, Bintang Maroko Kejutkan Esperance

Surat kabar itu menambahkan bahwa kecepatan yang dimiliki Bisiwu, kemampuannya menggiring bola, serta mengisi lebih dari satu posisi di lini depan, mendorong direktur olahraga Deco untuk mempercepat penyelesaian transfer ini, setelah level permainan yang ia tunjukkan bersama Club Brugge, khususnya di Liga Champions Eropa untuk pemain muda.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa pelatih Hansi Flick akan menjadi penentu keputusan akhir terkait masa depan sang pemain selama pekan-pekan awal musim. Jika ia yakin pemain tersebut siap bersaing di level tertinggi, maka ia akan bergabung dengan tim utama secara permanen; namun jika ia menilai pemain itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk menimba pengalaman, maka ia akan didaftarkan bersama tim cadangan, dengan tetap masuk dalam perhitungan tim utama saat dibutuhkan.

Surat kabar itu menegaskan bahwa munculnya Bisiwu dalam daftar skuad tim utama di situs resmi tidak berarti masa depannya sudah dipastikan, melainkan lebih mencerminkan besarnya taruhan yang ditempatkan Barcelona pada salah satu talenta paling menonjol yang tengah menanjak di sepak bola Belgia.

Baca juga: "Kami Tak Bayar Satu Euro pun untuk Mendatangkan Mbappe", La Liga Meradang atas Kegilaan Premier League

Baca juga: Ancaman Baru Usai Musim yang Ingin Dilupakan, Akankah Arnold Kembali ke Liverpool?