Diputuskan bahwa pemain asal Belanda, Crysencio Summerville, sayap baru Al Hilal Saudi, akan mengenakan kostum dengan nomor yang tidak biasa, setelah resmi bergabung dengan skuad.

Al Hilal mengumumkan, hari Jumat ini, kesepakatan dengan Summerville yang datang dari West Ham United, dengan kontrak yang membentang selama 4 tahun ke depan dan berakhir pada 2030.

Menurut toko daring klub Al Hilal, sayap asal Belanda itu akan mendapatkan nomor 38 pada musim mendatang, sebuah nomor yang belum ia kenakan selama sekitar 4 tahun penuh.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa kostum dengan nomor di atas 30 dialokasikan untuk para pemain yang dipromosikan dari kelompok usia muda ke tim utama, sehingga penggunaan nomor ini oleh Summerville menjadi tidak biasa.

Satu-satunya kali Summerville mengenakan kostum nomor 38 adalah bersama Leeds United, tepatnya pada akhir musim 2020-2021, ketika ia menjadi pemain tim U-23, dan juga pada musim berikutnya saat ia dipromosikan ke tim utama.

Pada awal musim 2022-2023, Summerville mendapatkan kostum nomor 10 di tim Leeds United, sebelum pindah ke West Ham, tempat ia mendapatkan kostum nomor 7 selama dua musim terakhir.

Pemain berusia 24 tahun itu tidak dapat mengenakan kedua nomor tersebut, mengingat keberadaan sayap asal Brasil, Malcom, yang mengenakan kostum nomor 10, serta penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, yang mengenakan kostum nomor 7.

Summerville diperkirakan akan kembali mengenakan salah satu dari kedua nomor tersebut, seiring kepergian salah satu pemain atau keduanya, terutama di tengah kabar yang menegaskan keinginan Al Hilal untuk melepas keduanya.